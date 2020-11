A scuola di Spid con l’Auser Insieme Olginate

Un video corso per gli anziani ma utile a tutti i cittadini

Ecco cosa c’è da sapere sul Sistema Pubblico di Identità Digitale

OLGINATE – Il suo utilizzo è diventato ancora più importante in tempo di pandemia. Parliamo dello SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette a tutti i cittadini di accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Tra questi, la consultazione di referti medici, la richiesta di bonus o di prestazioni previdenziali, l’accesso al 730 online, la registrazione di un contratto di locazione, il pagamento del bollo auto e molto altro ancora. Tutto senza lasciare la propria abitazione, evitando disagi, code e assembramenti, utilizzando solo un pc, oppure uno smartphone o un tablet.

Ma come si richiede lo SPID? Come si utilizza per autenticarsi nei siti della pubblica amministrazione? Cosa sono i livelli di accesso? Per rispondere a queste e molte altre domande, Auser Insieme Olginate APS ha realizzato un video corso, destinato agli anziani ma utile a tutti i cittadini.

“Un grazie al nostro volontario, Costantino Figini, per aver realizzato questo corso che rappresenta un ottimo contributo per l’intera cittadinanza – il commento di Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – in particolare in questa fase infatti, poter accedere da casa e con semplicità agli sportelli virtuali e ai nostri dati è fondamentale per evitare nuovi contagi”.