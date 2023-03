A Valgreghentino il 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe

Una domenica insieme con tante attività per tutti

Appuntamento presso il Polo Scolastico in via Donizetti

VALGREGHENTINO – Domenica 19 marzo a Valgreghentino torna la Fiera di San Giuseppe presso il Polo Scolastico in via Donizetti. Una domenica insieme con tante attività per tutti, un programma ricchissimo di iniziative.

Per tutto il giorno bancarelle di hobbisti e prodotti del territorio, stand delle associazioni, gonfiabili per bambini, servizio bar e ristorante con salamelle, wurstel e patatine. Pranzo su prenotazione: è possibile prenotare scrivendo ai numeri (solo Whatsapp) 339 2771618 – 351 7492036 oppure tramite il form https://forms.gle/nx9hNRzYyaJrHnVN7. Visita guidata alla corte di Ganza, necessaria prenotazione ai numeri (solo Whatsapp) 339 2771618 – 351 7492036. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato a domenica 26 marzo.

Programma