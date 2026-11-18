Un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del paese e gli esercenti locali
“Sarà una bella occasione per ritrovarci, trascorrere qualche ora insieme e condividere l’atmosfera natalizia con tutta la comunità”
VALGREGHENTINO – Il Natale si avvicina e la Pro Loco Valgreghentino invita tutta la popolazione a un appuntamento speciale. Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 17.30, si accenderanno le luci del “Villaggio di Babbo Natale”, un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del paese e gli esercenti locali.
La festa prenderà il via con l’accensione dell’Albero delle Associazioni presso il Polo Scolastico Greghentino, per poi proseguire dalle ore 18 nel centro di Villa San Carlo, che si animerà con mercatini artigianali, spettacoli di magia, musica dal vivo, giochi, gonfiabili, aree ristoro golose e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale!
“Sarà una bella occasione per ritrovarci, trascorrere qualche ora insieme e condividere l’atmosfera natalizia con tutta la comunità”.
Di seguito la mappa del villaggio di Babbo Natale e il programma
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.