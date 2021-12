A Valgreghentino il 9 e 10 dicembre scuole chiuse a causa del Covid

Tre classi in quarantena e tre in sorveglianza attiva al polo scolastico Greghentino

L’ordinanza del sindaco Matteo Colombo: “Tutelare la salute pubblica ed evitare l’aumento dei contagi”

VALGREGHENTINO – Le scuole di Valgreghentino di ogni ordine e grado chiuse per due giorni, giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, causa Covid. L’ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Matteo Colombo in seguito alle criticità legate all’innalzamento dei contagi.

“Al momento presso il polo scolastico Greghentino risultano tre classi in quarantena e altre tre in sorveglianza attiva in attesa dell’esito dei tamponi – si legge nell’ordinanza – si è dunque ritenuto necessario procedere ad adottare provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare l’aumento della curva dei contagi”.

Una decisione che tiene conto anche dell’andamento crescente della curva dei contagi in paese e in particolare nella fascia d’età scolare, come da comunicazioni di Ats. Perciò, sentita la Dirigenza Scolastica dell’istituto comprensivo di Olginate, è stata condivisa la necessità di chiudere anche la scuola dell’Infanzia “vista la possibilità di contagi all’interno dei nuclei familiari con bambini frequentanti la Scuola Primaria e, in via precauzionale, anche della scuola dell’Infanzia Causa Pia d’Adda di Villa San Carlo vista la possibilità di contagi all’interno dei nuclei familiari con bambini frequentanti la scuola statale”.

Le scuole resteranno chiuse per i giorni 9 e 10 dicembre. Nel frattempo, come fatto sapere, si procederà ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria del polo scolastico Greghentino al fine di tutelare la salute pubblica.