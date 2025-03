A Valgreghentino la serata dal titolo “Liste d’attesa: impariamo a difenderci”

La proposta del Gruppo Rinnovamento e Partecipazione – Matteo Colombo Sindaco

Giovedì 27 marzo alle ore 21 presso la Sala Polivalente

VALGREGHENTINO – Il Gruppo Rinnovamento e Partecipazione – Matteo Colombo Sindaco organizza l’incontro “Liste d’attesa: impariamo a difenderci”, giovedì 27 marzo alle ore 21 presso la Sala Polivalente (Via Luigi Tavola, 6 Valgreghentino). Una serata di divulgazione, per conoscere i propri diritti e le modalità che ci permettono di vedere rispettati i tempi di attesa per visite, esami diagnostici e interventi chirurgici.

“Il diritto alla salute – oltre a essere diritto fondamentale, universale e sancito dalla

nostra Costituzione – in Italia è garantito dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Stiamo assistendo negli ultimi anni ad una maggiore privatizzazione del sistema sanitario: prassi che con il passare degli anni contribuisce ad aumentare le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Conoscere i propri diritti – a difesa del modello pubblico di sanità, garanzia del diritto alla salute universale – e farli valere per preservare l’equità e l’accesso universale alle cure per tutti”.

Durante la serata i relatori guideranno il pubblico in questo percorso di maggiore consapevolezza dei diritti di cittadini: saranno ospiti dell’evento Ivan Sormani (Dir.str.san.), Giacinta Papini (Infermiera professionale) e Marta Nava (Fisioterapista), collaboratori dello sportello “Ascoltarci” di Calolziocorte, da anni attivo sul territorio per supportare i cittadini su come muoversi all’interno della burocrazia pubblica per ottenere una visita medica, un esame o un intervento in tempi adeguati alle esigenze delle cure.