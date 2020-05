A Valgreghentino nasce Radio Rainbow, la radio della 5^A della scuola primaria

Creare, esprimere e condividere attraverso la radio

“Lasciamo libera la fantasia e la voglia di sentirsi vicini”

VALGREGHENTINO – È nata Radio Rainbow, la RadioScuola della 5^A della scuola primaria di Valgreghentino: una serie di episodi che si possono ascoltare cliccando sul podcast QuintAradio.

“Creare, esprimerci e condividere. In questo momento dove dobbiamo mantenere le distanze e le nostre quotidianità sono cambiate, possiamo provare a stare insieme attraverso questo mezzo straordinario che è la radio”.

La radio della 5^A della scuola primaria di Valgreghentino fa parte di una rete di radioscuola in casa promossa dall’associazione Radiosa: “Lasciamo libera la fantasia e la voglia di sentirsi vicini. La radio è aperta a chiunque abbia voglia di partecipare, genitori, fratelli, sorelle, parenti… c’è spazio per ogni voce e per ogni suono”.

Ricette, consigli, storie, detti, musica e tanto altro ancora… che dire? Buon ascolto…

