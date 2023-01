A Valgreghentino partiti i lavori per la regimazione delle acque superficiali

A causa delle piogge eccezionali sempre più frequenti, problemi in via Volta

Importante investimento per un totale di circa 180.000 euro

VALGREGHENTINO – A Valgreghentino sono partiti in questi giorni i lavori per la regimazione delle acque superficiali che – in occasione delle sempre più frequenti precipitazioni temporalesche eccezionali – si riversano dai versanti boschivi collinari sulla strada comunale di via Volta, in prossimità della frazione Buttello e di conseguenza in piazza San Giorgio e via Colombo.

Le opere prevedono il potenziamento delle griglie trasversali e il rifacimento della rete di tubazioni esistenti in via Volta e via Unità d’Italia, la realizzazione di una vasca di decantazione e la riqualificazione del manto stradale dell’area oggetto di intervento. L’importante investimento, per un totale di circa 180.000 euro, è coperto per 95.000 euro da un contributo ottenuto dal BIM del Lago di Como, Brembo e Serio e per la restante parte da fondi comunali.