A Valgreghentino torna il Villaggio di Natale

VALGREGHENTINO – Torna il Villaggio di Natale a Valgreghentino: domenica 7 dicembre l’appuntamento è dalle ore 14 presso il Polo Scolastico per il consueto appuntamento con l’evento di Natale.
- Dalle ore 14 mercatini di Natale, giochi e… laboratorio di letterine di Natale con la biblioteca di Valgreghentino.
- Dalle 15 alle 16.30 “Magic Christmas Show”: magia, comicità e atmosfera natalizia con il Mago Endy, arricchito da spettacolari bolle di sapone e un piccolo regalo offerto a tutti i bambini
- Alle ore 17 accensione albero delle associazioni e capanna della Natività al suono della zampogna.
Per tutto il pomeriggio frittelle, bibite e caffè e dopo l’accensione polenta taragna e vin brulè.