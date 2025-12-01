A Valgreghentino torna il Villaggio di Natale

Domenica 7 dicembre dalle ore 14 presso il Polo Scolastico

VALGREGHENTINO – Torna il Villaggio di Natale a Valgreghentino: domenica 7 dicembre l’appuntamento è dalle ore 14 presso il Polo Scolastico per il consueto appuntamento con l’evento di Natale.

Dalle ore 14 mercatini di Natale, giochi e… laboratorio di letterine di Natale con la biblioteca di Valgreghentino.

Dalle 15 alle 16.30 “Magic Christmas Show”: magia, comicità e atmosfera natalizia con il Mago Endy, arricchito da spettacolari bolle di sapone e un piccolo regalo offerto a tutti i bambini

Alle ore 17 accensione albero delle associazioni e capanna della Natività al suono della zampogna.

Per tutto il pomeriggio frittelle, bibite e caffè e dopo l’accensione polenta taragna e vin brulè.