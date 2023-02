A Valgreghentino torna il weekend in rosa dedicato a sport e salute

La Pro Loco invita tutti alle iniziative in programma

il 4 e 5 marzo

Una conferenza il sabato e domenica sarà l’occasione per tenersi in forma con la “Camminata in rosa”

La Pro Loco di Valgreghentino torna il 4 e 5 marzo con l’appuntamento “Weekend in rosa”, evento benefico dedicato annualmente alla salute e al benessere delle donne e non solo. Quest’anno l’edizione sarà dedicata allo sport e alla prevenzione delle malattie cardiache grazie all’attività fisica.

Per l’occasione sono stati invitati per la conferenza di sabato 4 marzo il dott. Pierfranco Ravizza, Presidente dell’Ordine dei medici di Lecco e medico cardiologo riabilitatore, e Filippo Papini, insegnante di educazione fisica e personal trainer.

Domenica 5 marzo sarà l’occasione per tenersi in forma grazie alla “Camminata in rosa”: lungo il percorso sono state organizzate tappe divertenti in collaborazione con la Biblioteca e la Scuola dell’infanzia Causa Pia d’Adda per finire con un rinfresco presso il Circolo Cà del Diaul.

“Numerose le associazioni che daranno il loro prezioso contributo e tanti gli sponsor che hanno deciso di supportarci per una nobile causa – hanno detto dalla Pro Loco -. L’iscrizione avverrà direttamente in loco la mattina della camminata. Come ogni anno, parte del ricavato sarà devoluto all’associazione AICIT (Associazione intervento contro i tumori) – Gruppo Katia Corti“.