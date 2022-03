A Valgreghentino torna la Fiera di San Giuseppe

Durante la mattinata la “Passeggiata a 4 zampe”

Il 20 marzo una domenica assieme con tante attività

LECCO – Domenica 20 marzo torna la Fiera di San Giuseppe a Valgreghentino. Una domenica insieme con tante attività per tutti. Per tutto il giorno saranno allestiti gonfiabili per bambini e servizio bar con salamelle e patatine (per il pranzo e le visite guidate alla corte di Ganza è necessaria prenotazione ai numeri 339 2771618/351 7492036 – solo Whatsapp).

Programma