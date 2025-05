Ad Airuno un corso formativo dedicato a orto, erbe e apicoltura

Il corso, offerto dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni, si terrà dal 7 giugno al 2 agosto

Il corso di 50 ore è rivolto a ragazzi dai 15 ai 30 anni

AIRUNO – La Cooperativa Sociale Liberi Sogni, dopo il successo del corso dedicato alla filiera frutticola, propone un nuovo percorso formativo ad accesso libero. Viene infatti promosso un corso teorico-pratico dedicato all’orto, alle erbe spontanee e medicinali, e all’apicoltura.

Il corso è rivolto a ragazzi dai 15 ai 30 anni in cerca di un nuovo inizio a contatto con la natura e si svolgerà presso la sede di Cascina Rapello, nella frazione collinare di Aizurro di Airuno. Il luogo è stato scelto appositamente per far sentire i partecipanti a stretto contatto con la natura: si tratta infatti di un bucolico casale settecentesco circondato da 3 ettari di terrazzamenti agricoli e 6 ettari di bosco di castagno.

Il corso inzierà il 7 giugno e continuerà fino al 2 agosto, per un totale di 50 ore divise in 8 giornate da 6 ore ciascuna ed una giornata finale di 2 ore.

I partecipanti sperimenteranno il ciclo di vita di un orto in collina fatto di ortaggi, piccoli frutti ed erbe officinali, coltivato senza l’uso di sostanze chimiche. Seguiranno poi il ciclo produttivo analizzando e preparando del terreno, scegliendo sementi e piante da mettere a dimora, seminando, curando e raccogliendo i prodotti che verranno poi trasformati e venduti. Sono previste attività dimostrative di conoscenza del mondo delle api con la smielatura e invasettamento del miele di castagno.

Il corso fornisce, con metodo esperienziale, riferimenti teorici e tecnici; è tenuto da professionisti e da un agro-educatore della Cooperativa che si occuperà della cura del singolo e del gruppo. Inoltre, un tutor della cooperativa supervisionerà il percorso personale dei giovani e alla fine di ogni corso, sulla base dei bisogni e degli interessi individuati, selezionerà per ogni gruppo 2 persone che potranno accedere a un percorso pre-lavorativo di 60 ore in supporto agli operatori nelle attività agricole di Cascina Rapello.

Ll’iscrizione ai corsi, effettuabile al seguente link, non prevede un contributo di partecipazione. Tuttavia sarà possibile lasciare una donazione alla cooperativa a sostegno del progetto e per lo sviluppo di progetti futuri.