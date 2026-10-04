AIDO Olginate/Valgreghentino celebra la Giornata del Sì con la storia di Ivano Saletti

Sabato 10 ottobre a Villa San Carlo una giornata nel segno della memoria e della cultura della donazione

VALGREGHENTINO – Una giornata per ricordare chi ha donato, per parlare di donazione e, soprattutto, per raccontare una storia vera di rinascita. È questo il significato della Giornata del Sì AIDO 2026, che sabato 10 ottobre vedrà protagonista la sezione AIDO Olginate/Valgreghentino, presieduta da Ramona Scarpino, con due appuntamenti a Villa San Carlo.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Valgreghentino e del Fondo di Comunità di Valgreghentino, a sostegno di un progetto che attraverso la memoria, il teatro e la testimonianza vuole contribuire a diffondere la cultura della donazione.

Il primo momento sarà alle 17.00, nella chiesa di Villa San Carlo, con la Santa Messa di suffragio dedicata ai donatori di organi e tessuti. Un momento di raccoglimento per ricordare tutte quelle persone che, attraverso la donazione, hanno permesso ad altri di continuare a vivere.

La serata proseguirà alle 20.30, presso l’Oratorio di Villa San Carlo, con lo spettacolo teatrale “Nel Tunnel”, prodotto dalla Compagnia Teatro Caramella, con la regia di Valentina Salerno e interpretato dal giovane attore del territorio Michele Manenti.

Lo spettacolo racconta la storia vera di Ivano Saletti, atleta e ciclista che, dopo un grave problema cardiaco e una lunga attesa, ha ricevuto un trapianto di cuore che gli ha permesso di tornare a vivere e a inseguire i propri sogni, fino a vestire la maglia azzurra.

«Questa nuova vita, questi sogni realizzati come la maglia azzurra, li devo al mio donatore e alla sua famiglia», racconta Saletti. «Non so niente di lui, ma tutti i miei traguardi sono per lui. Nelle salite più faticose, quando mi batte il cuore, gli chiedo di darmi la forza e gli dico: “Dai che arriviamo insieme”. Siamo io e lui».

È proprio questo legame invisibile, ma profondissimo, a rappresentare il cuore dello spettacolo.

“Nel Tunnel” nasce dal diario personale di Ivano Saletti, una sorta di cronaca della sua vita di sportivo. La bicicletta diventa la metafora di un’esistenza fatta di salite, discese, fughe, traguardi e nuove sfide. Poi la corsa si interrompe: il cuore si ferma e comincia il tempo dell’attesa.

Nel frattempo Ivano incontra la donna che diventerà sua moglie. Poi arriva il trapianto, il dono che gli restituisce la vita ma che porta con sé anche il dolore per la morte di un giovane ragazzo, vittima di un incidente, il cui cuore gli viene donato.

Nel suo diario Ivano ha scritto numerose lettere mai spedite ai genitori del suo donatore. Dopo il trapianto la bicicletta torna a essere compagna di viaggio e di vittorie, ma con una consapevolezza nuova: ogni battito porta con sé la responsabilità e la gratitudine verso chi gli ha fatto il dono più grande.

In scena, la bicicletta non è soltanto un elemento scenografico, ma diventa parte integrante del racconto, protagonista insieme a Ivano in un vero e proprio dialogo tra l’attore e la sua compagna di vita e di sport.

La serata del 10 ottobre vuole infatti andare oltre lo spettacolo: attraverso la forza della storia di Ivano, il teatro diventa uno strumento per parlare di donazione, consapevolezza, solidarietà e vita.

Per AIDO Olginate/Valgreghentino, la Giornata del Sì rappresenta quindi un’occasione per unire il ricordo dei donatori alla testimonianza concreta di ciò che la donazione può significare: una seconda possibilità, la possibilità di tornare a vivere, amare, praticare sport e inseguire i propri sogni.

«Dietro ogni donazione c’è una storia, e quella di Ivano ci ricorda che un gesto di altruismo può continuare a vivere nel tempo», sottolinea la presidente Ramona Scarpino. «Con questa iniziativa vogliamo ricordare i nostri donatori e, allo stesso tempo, invitare tutti a riflettere sull’importanza di una scelta consapevole».

GLI APPUNTAMENTI

Sabato 10 ottobre 2026

Ore 17.00

Santa Messa di suffragio per i donatori di organi e tessuti

Chiesa di Villa San Carlo – Valgreghentino

Ore 20.30

“Nel Tunnel”

La storia vera di Ivano Saletti

Compagnia Teatro Caramella

Regia di Valentina Salerno

Con Michele Manenti

Oratorio di Villa San Carlo – Valgreghentino

INGRESSO GRATUITO