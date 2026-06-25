AIDO Olginate-Valgreghentino in Basilicata nel ricordo di Rossella Popia

OLGINATE – Oltre sessanta persone partiranno dalla Lombardia per raggiungere la Basilicata e partecipare alle iniziative dedicate al 31° anniversario della donazione degli organi di Rossella Popia, la prima donatrice multiorgano della regione lucana.

La trasferta vedrà protagoniste AIDO Lombardia e AIDO Olginate-Valgreghentino, impegnate a rinnovare un legame che da oltre trent’anni unisce le due realtà nel segno della solidarietà e della cultura del dono.

Fin dalla nascita di AIDO Basilicata, infatti, le associazioni lombarde hanno affiancato e sostenuto il percorso della realtà lucana, contribuendo a costruire una collaborazione che nel tempo si è rafforzata attraverso numerose iniziative condivise.

La delegazione partirà il prossimo 26 giugno dall’aeroporto di Milano Linate. Ad accompagnare i rappresentanti dell’associazione sarà anche il Coro ANA dell’Adda, chiamato ad animare alcuni dei momenti più significativi della manifestazione con concerti e interventi musicali.

Il programma prevede il 27 giugno la visita a Valsinni e al borgo di Colobraro. Il giorno successivo i partecipanti raggiungeranno Fardella e Tursi, mentre il 29 giugno è prevista la tappa conclusiva a Matera prima del rientro in Lombardia.

Accanto agli appuntamenti culturali e istituzionali, il viaggio sarà caratterizzato da momenti di riflessione dedicati alla figura di Rossella Popia e al valore della donazione degli organi. Tra le iniziative in calendario figurano anche eventi collegati alla presenza delle reliquie di Carlo Acutis, figura particolarmente significativa per il mondo giovanile e per la comunità cattolica.

“Questa visita rappresenta molto più di una semplice trasferta associativa – sottolinea il presidente di AIDO Lombardia, Antonio Sartor –. È il segno concreto di un’amicizia che dura da oltre trent’anni e che continua a essere alimentata da valori condivisi come la solidarietà, il dono e l’attenzione verso il prossimo”.

Sartor ha ricordato il significato della figura di Rossella Popia per la storia della donazione in Basilicata. “Ricordarla significa rendere omaggio a una scelta che ha aperto la strada alla cultura della donazione nella regione e che ancora oggi continua a generare speranza e vita. La presenza di una numerosa delegazione lombarda testimonia la volontà di mantenere vivo questo legame e di trasmettere alle nuove generazioni il messaggio più autentico di AIDO”.

La partecipazione congiunta di AIDO Lombardia, AIDO Olginate-Valgreghentino e del Coro ANA dell’Adda conferma così l’impegno nel promuovere la cultura del dono e nel custodire la memoria di chi, attraverso una scelta di straordinaria generosità, ha saputo trasformare il dolore in una concreta opportunità di vita per altre persone.