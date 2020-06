Aido Olginate Valgreghentino, Ramona Scarpino è la nuova presidente

Prima del lockdown rinnovato il consiglio

Martedì scorso assegnate le cariche

OLGINATE/VALGREGHENTINO – Durante l’assemblea elettiva dello scorso 20 febbraio, nella quale sono stati consegnate le pergamene ai parenti dei donatori di questi quattro anni, è stato eletto il nuovo consiglio dell’Aido di Olginate e Valgreghentino, nelle persone di:

Paola Arrigoni, Antonio Sartor, Mosè Merlo, Sempliciano Bonacina, Debora Triarico, Domenica Gilardi, Ernesto Longhi, Manuela Scaccabarozzi, Maria Colombo, Rosadele Amati, Tiziana Ursini, Alessia Sala, Vittorio Panebianco, Daniela Maggioni, Milani Martina.

Gli stessi si sono riuniti martedì 16 giugno e hanno deliberato le nuove cariche per il quadriennio 2020/2024: Ramona Scarpino, presidente; Antonio Sartor, vice presidente vicario, Rosadele Amati, vice presidente; Alessia Sala, segretaria; Paola

Arrigoni, amministratrice; Mosè Merlo, cassiere.

Nella relazione morale del presidente uscente Antonio Sartor sono condensate le attività del gruppo attivo dal 1973: “Si conclude il quarto anno del nostro mandato, in questo periodo alcuni fatti importanti sono avvenuti a favore della cultura del dono nei nostri due comuni.

Innanzitutto vorremmo ricordare che ben 80 abitanti dei nostri comuni hanno donato, un grazie a loro che in vita hanno scelto di donare e un grazie ai famigliari per avere detto anch’essi sì. In questo periodo è decollata ‘Una scelta in Comune’ l’adesione dei cittadini attraverso gli uffici anagrafici dei nostri comuni, che avevamo con lungimiranza anticipato, le adesioni superano gli iscritti Aido”.

“In questi anni abbiamo raccolto tante adesioni all’Aido (2016 – 42 nuovi iscritti; 2017 – 36 nuovi iscritti; 2018 – 40 nuovi iscritti; 2019 – 26 nuovi iscritti). Ad oggi gli iscritti al nostro gruppo Aido sono 1.044. Nell’agosto 2019, dopo venti anni è stato firmato il decreto ministeriale che contiene le norme del regolamento sul Sistema Informativo Trapianti (Sit), previsto dalla legge 91 del 1 aprile 1999 sul silenzio-assenso sulla donazione di organi. Questo atto dovrebbe portare al silenzio assenso per la donazione, tutti i cittadini saranno dei donatori e se non vorranno donare dovranno dichiararlo all’Ats competente. A livello nazionale il 2018 è stato il secondo anno migliore di sempre con 3718 trapianti e 1680 donatori, un boom di dichiarazioni di volontà + 76 %, calano le liste di attesa per avere un rene o un cuore. Ma nonostante tutto ciò in lista di attesa di un nuovo organo per tornare a vivere ci sono ancora circa 10.000 persone. Quindi il nostro lavoro è tutt’altro che finito”.

In questi 4 anni puntuale è stato il nostro incontro con i ragazzi delle nostre scuole primarie e secondarie per portargli il messaggio di solidarietà. La giornata d’informazione dell’Aido ha visto il gruppo sempre presente a Olginate, Valgreghentino e Villa San Carlo. Il gruppo ha poi partecipato ad alcune iniziative che si svolgevano nei comuni: la Camminata Gastronomica di Valgreghentino, i mercatini di Olginate, la festa di San Giuseppe a Valgreghentino…

Tanti gli eventi messi in campo: “la Tradizionale Camminata Solidale e non è mancato il nostro sostegno alle iniziative in ricordo dei donatori: i tornei ‘Che Bordello’ per ricordare il donatore Davide Dell’Oro e i tornei dedicati al ricordo del donatore Andrea Ruggieri. Abbiamo con cura provveduto, unitamente ad altre associazioni, alla manutenzione della aiuola all’inizio del paese e alle fioriere di via Marconi e via Santa Agnese, in questi anni non è mai mancato un fiore sul monumento al donatore presso il cimitero di Olginate. E poi la serata del 17 novembre 2018 al Teatro Jolly, con Simona Atzori, dove abbiamo sentito tutto l’amore che i nostri concittadini provano verso l’Aido e il suo messaggio, siamo felici di aver mantenuto vivo questo amore e ci auguriamo che duri ancora per tanto tempo”.

Per il futuro la nuova presidente ha garantito che continuerà l’attenzione verso il mondo della scuola e l’impegno a lavorare in gruppo: “Gli impegni di quest’anno saranno la messa in funzione dell’Informa Aido, presso gli uffici anagrafici dei Comuni di Olginate e Valgreghentino, oltre al termine dei lavori del monumento dei donatori in Valgreghentino, realizzato in collaborazione dell’Avis di Valgreghentino – ha detto Ramona Scarpino -. Siamo certi che potremo contare sulla collaborazione delle associazioni dei nostri paesi e della benevolenza delle istituzioni amministrative e scolastiche. Un grazie a quanti in un modo o nell’altro ci sostengono”.