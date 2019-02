Si è chiuso positivamente l’anno del 45° anniversario di fondazione

Dall’inizio dell’attività a oggi ben 1.025 concittadini hanno aderito alla associazione

LECCO – Assemblea annuale per il gruppo Aido di Olginate-Valgreghentino. Quello passato è stato l’anno del 45°. Dall’inizio dell’attività a oggi ben 1.025 concittadini di Olginate e Valgreghentino hanno aderito alla associazione.

“Cosa molto più importante è che ben 79 abitanti dei nostri comuni hanno donato – ha detto il presidente del gruppo Antonio Sartor -. Un grazie a loro che in vita hanno scelto di donare e un grazie ai famigliari per avere detto anch’essi di sì”.

Importante anche l’adesione dei cittadini attraverso gli uffici anagrafici dei comuni.

A livello nazionale il 2018 è stato il secondo anno migliore di sempre con 3718 trapianti e 1680 donatori, un boom di dichiarazioni di volontà +76 %, calano le liste di attesa per avere un rene o un cuore.

A Lecco gli organi prelevati passano da 40 a 51 e l’opposizione al prelievo scende al 25%. I donatori di cornee sono 99 su 925 decessi registrati nel 2018 (10.70%).

“Nonostante tutto ciò in lista di attesa di un nuovo organo per tornare a vivere ci sono ancora circa 9.000 persone! Quindi il nostro lavoro è tutt’altro che finito”.

Le molteplici iniziative del 2018

Rivivi Santa Maria;

Tavolo informativo con l’Avis di Valgreghentino;

Incontri con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie per portargli il nostro messaggio di solidarietà;

Camminata Solidale (il ricavato è stato devoluto per la sistemazione del lungolago in collaborazione di altre associazioni);

Mercatino sul lungolago di Olginate;

Giornata presso la palestra di via Campagnola a Olginate per il terzo torneo “Che Bordello” per ricordare il donatore Davide Dell’Oro;

Partecipazione, all’Oratorio di Olginate, alla premiazione dei ragazzi che hanno partecipato ai tornei dedicati al ricordo del donatore Andrea Ruggieri;

Momenti di controllo sanitario in collaborazione di Avis Valgreghentino e Associazione degli Infermieri Opi Lecco;

Giornata dell’Aido;

Collaborazione con Telethon.

Le attività per il 2019

17 marzo, tavolo informativo durante la festa di San Giuseppe a Valgreghentino

29 marzo, partecipazione all’assemblea provinciale Aido

31 marzo, partecipazione con altri gruppi al tavolo informativo allestito presso la camminata dell’Amicizia a Bosisio Parini

7 aprile, collaborazione con Gefo per l’organizzazione di una camminata competitiva in Olginate

Marzo/aprile, incontri con gli studenti delle nostre scuole

14 aprile, giornata nazionale dedicata alla donazione degli organi

5 maggio, partecipazione con altre associazioni all’organizzazione della Camminata Solidale a Olginate/Valgreghentino

2 giugno, tavolo informativo durante il mercatino sul lungo lago di Olginate

Agosto, organizzazione di un evento durante la Festa Alpina di Valgregentino

15 settembre, partecipazione insieme a altri gruppi della provincia all’organizzazione di un evento a Barzago per sensibilizzare i giovani sul tema della donazione

Ottobre, giornata nazionale dell’Aido

8 dicembre, sostegno e collaborazione con Telethon

“Oltre alle iniziative elencate l’assemblea ha deciso di chiedere alla amministrazione comunale di Olginate, in attesa che anche Valgreghentino si organizzi in tal senso, la gestione di una BookCrossing da posizionare presso il distretto sanitario di via Cantù, allo scopo abbiamo già ricevuto dalla Fondazione Feltrinelli dei libri nuovi per allestire la biblioteca di passaggio – ha concluso Sartor -. All’interno dei libri saranno collocati dei pieghevoli riguardanti la donazione degli organi. Continuerà inoltre la collaborazione con le altre associazioni del territorio, per la Camminata Enogastronomica di Valgreghentino, per Una Strada per giocare e quant’altro sarà possibile fare”.