Airuno, i volontari di Plastic Free ripuliscono e raccolgono 100 kg di rifiuti

L’iniziativa si è svolta ieri, sabato, 11 volontari coinvolti

Tra i rifiuti raccolti bottiglie di vetro, cartacce, mozziconi di sigaretta e persino la batteria di un’auto

AIRUNO – Un pomeriggio di impegno ambientale e cittadinanza attiva ha animato sabato 13 settembre le vie di Airuno, grazie all’iniziativa promossa da Plastic Free Lecco. Sotto la guida della referente provinciale Ornella Pozzoni, undici volontari si sono ritrovati per ripulire il territorio da rifiuti abbandonati.

Il gruppo, accompagnato dalla mascotte Tommaso, ha operato lungo via Ai Campi, via Fratelli Kennedy e via 1 Maggio. In poche ore sono stati raccolti ben 100 chili di rifiuti, tra cui bottiglie di vetro di birra e vino, lattine, gratta e vinci, mozziconi di sigaretta, sacchetti di rifiuti domestici e persino una batteria d’auto.

“È stato un bellissimo momento di collaborazione e consapevolezza ambientale – racconta Ornella Pozzoni – vedere persone di ogni età unite per un obiettivo comune è sempre una grande soddisfazione. Ringrazio tutti i volontari per l’entusiasmo, l’amministrazione comunale di Airuno per il sostegno e Silea SPA per averci fornito il materiale necessario e per essersi occupata della rimozione dei sacchi raccolti.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Plastic Free per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare le comunità al rispetto del territorio. Un piccolo grande gesto che dimostra come, insieme, si possa davvero fare la differenza.