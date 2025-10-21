Alla scoperta del Monte di Brianza con i ‘Salta Foss’ del Cai Lecco

Tour guidati, test bike e attività per tutte le età sabato 25 ottobre a Galbiate
Presenti anche i campioni Juri Zanotti e Andrea Colombo
LECCO – Il gruppo SALTA FOSS – Cai Lecco organizza per sabato 25 ottobre una giornata promozionale dedicata agli appassionati di mountain bike e alle famiglie, con attività per tutte le età. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 presso lo Spazio Ludico Comunale “Lo Spot” di Galbiate, ai piedi del Monte di Brianza, sede dell’ASD Vibes.
Le attività della giornata sono le seguenti:
-
Tour guidati sui sentieri del Monte di Brianza
-
Test bike Specialized(prenotazioni a questo link https://forms.gle/
bT7PXYihrqQXKfE28)
-
Risalite meccanizzata tramite servizio Shuttle continuativo sulla tratta Galbiate – Polgina
-
Percorso dedicato ai bambini, con attività ludiche e didattiche
-
“Girls Ride”, uscita guidata da due atlete professioniste e riservata esclusivamente alle donne (Gruppo Whatsapp dedicato: https://chat.whatsapp.com/
FKzFGmmKzGg947FgPJnHVG?mode= wwc )
La manifestazione vedrà la partecipazione di campioni locali della nazionale italiana di cross country e enduro, Juri Zanotti e Andrea Colombo, che accompagneranno appassionati e giovani atleti lungo i sentieri del Monte di Brianza.
L’iniziativa mira a valorizzare i percorsi locali, promuovendo uno sport sostenibile e inclusivo per tutte le fasce d’età. Durante la giornata saranno inoltre organizzate una castagnata e un’estrazione di premi, il cui ricavato sarà destinato al trail building e alla manutenzione dei sentieri locali.
L’evento è realizzato in collaborazione con North N Line ASD, Lo Spot, Vibes ASD e Lake Como Bike Shop, con il supporto degli sponsor Met, Bluegrass e Specialized Soil Searching