Alla scoperta del Monte di Brianza con i ‘Salta Foss’ del Cai Lecco

Tour guidati, test bike e attività per tutte le età sabato 25 ottobre a Galbiate

Presenti anche i campioni Juri Zanotti e Andrea Colombo

LECCO – Il gruppo SALTA FOSS – Cai Lecco organizza per sabato 25 ottobre una giornata promozionale dedicata agli appassionati di mountain bike e alle famiglie, con attività per tutte le età. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 presso lo Spazio Ludico Comunale “Lo Spot” di Galbiate, ai piedi del Monte di Brianza, sede dell’ASD Vibes.

Le attività della giornata sono le seguenti:

Tour guidati sui sentieri del Monte di Brianza

Test bike Specialized https://forms.gle/ bT7PXYihrqQXKfE28) (prenotazioni a questo link

Risalite meccanizzata tramite servizio Shuttle continuativo sulla tratta Galbiate – Polgina

Percorso dedicato ai bambini, con attività ludiche e didattiche

https://chat.whatsapp.com/ FKzFGmmKzGg947FgPJnHVG?mode= wwc “Girls Ride”, uscita guidata da due atlete professioniste e riservata esclusivamente alle donne (Gruppo Whatsapp dedicato:

La manifestazione vedrà la partecipazione di campioni locali della nazionale italiana di cross country e enduro, Juri Zanotti e Andrea Colombo, che accompagneranno appassionati e giovani atleti lungo i sentieri del Monte di Brianza.

L’iniziativa mira a valorizzare i percorsi locali, promuovendo uno sport sostenibile e inclusivo per tutte le fasce d’età. Durante la giornata saranno inoltre organizzate una castagnata e un’estrazione di premi, il cui ricavato sarà destinato al trail building e alla manutenzione dei sentieri locali.