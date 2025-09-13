Antincendio boschivo, a Galbiate la formazione per i volontari

Coinvolti sedici operatori AIB della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

Prossimo appuntamento il 17 settembre all’Auditorium di Galbiate, in quell’occasione eletti anche gli organi del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile AIB

GALBIATE – Con l’arrivo dell’autunno ha ripreso la formazione per i volontari antincendio boschivo della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Un percorso indispensabile, inserito nel Piano regionale 2025-2028 di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che mira a rafforzare le competenze operative sul territorio.

Il primo incontro si è svolto lo scorso 10 settembre nella sede di Sala al Barro, a Galbiate, e ha coinvolto 16 capisquadra AIB. La sessione teorica è stata condotta dai tecnici della Comunità Montana, Renato Corti e Greta Valnegri, con un focus sulle procedure standard per garantire la massima sicurezza nelle operazioni di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

L’assessore al settore AIB, Giovanni Bruno Bussola, ha ringraziato i volontari presenti sottolineando come “la corretta formazione e informazione siano fondamentali per il buon funzionamento della catena di comando nelle emergenze”. Bussola ha richiamato l’attenzione anche sulle sfide legate al cambiamento climatico: “Le condizioni meteorologiche avverse, unite a periodi di siccità e vento intenso, rendono sempre più complesso il lavoro di prevenzione forestale. Per questo investire sulla formazione è un passo imprescindibile”.

Il prossimo incontro è fissato per martedì 17 settembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Piazza Cesare Golfari a Galbiate. In quella occasione, prima della lezione teorica, si terrà l’assemblea del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile AIB, con l’elezione degli organi direttivi.

Un passaggio che il presidente della Comunità Montana, Antonio Rusconi, ha definito “un momento importante per la vitalità del gruppo e per una materia complessa come l’antincendio boschivo”. L’invito a partecipare è esteso a tutti i volontari iscritti, con l’obiettivo di rafforzare coesione, organizzazione e prontezza operativa.