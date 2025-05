‘Antropologia del viaggio’, il Meab ospita Marco Aime

Appuntamento l’11 maggio alle 15.30

GALBIATE – Domenica 11 maggio 2025 alle ore 15.30 il Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB), situato nella suggestiva località di Camporeso a Galbiate, ospiterà un evento di grande interesse culturale: “Antropologia del viaggio”, un incontro con l’antropologo Marco Aime, docente all’Università di Genova e noto studioso delle dinamiche interculturali e dei fenomeni legati al turismo e alla mobilità umana.

L’appuntamento propone una riflessione profonda sul significato del viaggio nella nostra epoca, contraddistinta da una continua esposizione a immagini e informazioni. Cosa vuol dire viaggiare oggi? In che modo incontriamo l’“Altro” quando tutto sembra già visto e conosciuto? Aime guiderà il pubblico in un’esplorazione antropologica del viaggio, mettendo in discussione i concetti di Noi, Altro e Altrove, e interrogandosi sulla geografia emozionale e simbolica che accompagna il viaggiatore contemporaneo.

L’evento si inserisce nel programma culturale del MEAB, un museo dedicato alla memoria e alla cultura del territorio brianzolo, sempre attento a promuovere momenti di approfondimento e dialogo.

Il museo è aperto al pubblico nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale meab.parcobarro.it o contattando direttamente la segreteria all’indirizzo email meab@parcobarro.it.