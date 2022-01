Aperto il nuovo lungolago, a breve il bando per la gestione del chiosco

Area cani attrezzata, campo da beach volley, nuovo spazio giochi per i bimbi

Soddisfatto il sindaco Marco Passoni: “Nonostante le difficoltà del periodo abbiamo rispettato tempistiche e costi”

OLGINATE – Un progetto ricco di contenuti, che non ha sconvolto l’ambiente circostante ma pensato anche per risolvere alcune piccole criticità della zona: è stato aperto nel pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio, il nuovo lungolago di Olginate.

Soddisfatto, non poteva essere altrimenti, il sindaco Marco Passoni che mette un altro importante tassello con una nuova opera pubblica portata a termine nel corso del suo mandato: “Anche in questo caso, pur con tutte le criticità legate al covid e alla difficoltà nelle forniture, siamo riusciti sostanzialmente a rispettare tempi e costi senza rinunciare alla qualità. Forse siamo fortunati o più probabilmente è essenziale seguire da molto vicino i lavori, con un pizzico di orgoglio però posso dire che tutte le opere che abbiamo cominciato le abbiamo portate a termine”.

Il primo cittadino, che non manca mai di elogiare il lavoro di squadra e l’impegno degli uffici, è poi entrato nel merito dei lavori svolti: “Non volevamo stravolgere l’ambiente circostante, però abbiamo cercato di risolvere uno dei problemi principali del vecchio lungolago: dividere la pista ciclabile dallo spazio gioco dei bambini e dal percorso pedonale in un’ottica di maggior sicurezza”.

Nel nuovo progetto trovano spazio un’area cani attrezzata, il campo da beach volley e il nuovo chiosco bar dehor, quest’ultimo l’unico elemento d’impatto visivo: “Con la nuova struttura si va di fatto a creare anche un presidio per limitare anche le piccole problematiche legate alla sicurezza che si sono registrate in zona. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando per la gestione del chiosco e abbiamo preferito demandare alla Provincia di Lecco la realizzazione del bando stesso”.

Molte le essenze che sono state piantumate lungo le sponde del lago: “In questo caso abbiamo seguito le indicazioni del Parco Adda Nord con la piantumazione di arbusti, piante e piante erbacee che hanno la funzione di dividere lo spazio antropizzato da quello naturale”.

Davanti all’area camper, infine, è stata realizzata anche un’area con tavoli da pic-nic: “Pur essendo attigua al nuovo lungolago quest’area fa parte di un progetto diverso, finanziato da Lario Reti Holding, nelle prossime settimane lo spazio con i tavoli verrà completato con un percorso vita“.

L’amministrazione Passoni però non si ferma e guarda subito avanti: “Il prossimo passo sarà un concorso di idee per sistemare anche il tratto di lungolago successivo, quello che passando da piazza Garibaldi arriva alla Gueglia: in questo caso la nuova grande sfida sarà quella di trovare una soluzione per far coesistere macchine, ciclisti e pedoni”.