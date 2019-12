Scuolaboriamo: nuovo direttivo tra continuità e nuove energie

OLGINATE – Tante novità per l’associazione olginatese Scuolaboriamo che, nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo direttivo tra continuità e nuove energie.

Il nuovo direttivo

Nella serata di lunedì scorso si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio direttivo

dell’Associazione Scuolaboriamo a seguito dell’assemblea dei soci svoltasi a novembre.

Un consiglio direttivo fortemente rinnovato grazie alla disponibilità di nuovi genitori che hanno accettato l’invito a far parte del sodalizio per portare nuova linfa e nuove energie. Anche per questo motivo è stato chiesto ad Ivana Bassani di continuare a ricoprire il ruolo di presidente, a garanzia di una continuità con quanto fatto finora e tuttora in essere, ma anche quale punto di riferimento importante per tutte le “new entry”.

Il consiglio direttivo per il triennio 2020-2022. Presidente: Ivana Bassani. Vice-Presidente: Marina Cornara. Segretaria: Sabrina Cecere. Tesoriere: Marta Negri. Addetto stampa e comunicazioni esterne: Mattia Morandi. Consiglieri: Eleonora Crippa, Alessandra Cortesi, Laura Orrù, Elena Passoni, Michela Magni, Elhattab Elibrahimi Ouafae, Alessandra Tavola. Con l’avvio del nuovo triennio la Presidente desidera ringraziare tutti i consiglieri uscenti per il tempo, le risorse e le energie dedicate all’associazione in questi anni.

I progetti già attivi

L’associazione dei genitori, che nel corso del 2020 festeggerà i suoi primi 10 anni di attività, continua ad essere partner importante supportando economicamente e concretamente numerosi progetti in stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo di Olginate, Garlate e Valgreghentino e le relative amministrazioni comunali. Le progettualità attivate per questo anno scolastico 2019/2020 riguardano tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado. In particolare verrà svolto nelle primarie lo screening dislessia, in collaborazione con la dottoressa Senatore e la maestra Maria Teresa Fumagalli mentre per gli alunni delle scuole medie sono state riconfermate le lezioni di lingua straniera con

insegnante madrelingua inglese su tutte le classi e francese/tedesco sulla 3^ media, attività coordinata da Michela Magni. Vengono finanziate ore di lezioni con madrelingua inglese anche alla scuola primaria, classi 4^.

Sempre alle scuole medie è ormai consolidata l’attività della merenda organizzata al sabato, coordinata da Laura Orrù in collaborazione con i genitori delle varie classi che a rotazione offrono questo servizio ai ragazzi riscuotendo sempre un grande successo, il cui ricavato viene destinato al sostegno delle progettualità sopra descritte. Oltre ai progetti svolti in classe, l’associazione Scuolaboriamo è da molti anni referente organizzativo logistico del Piedibus a Olginate grazie al coordinamento di Silvia Cazzaniga e, da 4

anni anche a Valgreghentino grazie al lavoro di Maria Grazia Brambilla.

I progetti in cantiere

Particolare attenzione verrà posta nei prossimi mesi ai genitori della scuola dell’infanzia: saranno proposti degli incontri per i genitori gestiti dalla cooperativa Lo Specchio Magico su tematiche quali l’inserimento scolastico, il rispetto delle regole ecc. Con Specchio Magico continuerà inoltre la proficua collaborazione anche per l’edizione 2020/21 del progetto Porcospini, nelle modalità e tempistiche che si riterranno più opportune, in sintonia con le indicazioni espresse dall’Istituto comprensivo.

Iniziative speciali

Ogni anno l’associazione propone inoltre agli studenti e ai genitori occasioni formative e approfondimenti di tematiche attuali: lo scorso aprile si è tenuto l’incontro con il poliziotto

Angelo Langè, impegnato a Milano nel contrasto alle droghe nei giovani. Per il prossimo 5 marzo è in programma una giornata speciale: al mattino per i ragazzi di 2^ e di 3^ media (mentre alla sera per genitori, educatori, adulti in generale) incontro con Gianpietro Ghidini della Fondazione Pesciolino Rosso, da lui creata nel 2013 a seguito della prematura scomparsa del figlio Emanuele. PesciolinoRosso è diventata una community di migliaia di persone, in crescita costante, dove genitori e giovani si scambiano idee, pensieri e condividono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, la scuola e ovviamente il rapporto tra genitori e figli. Un incontro-testimonianza di grande impatto che si preannuncia davvero interessante al quale fin da ora sono invitati indistintamente tutti coloro che hanno a cuore l’educazione e la crescita delle giovani generazioni. Inoltre Scuolaboriamo partecipa da diversi anni ad alcune manifestazioni sul territorio: “Una strada per giocare” ad Olginate (due edizioni ogni anno), Rivivi Santa Maria e, a Valgreghentino, la Camminata Enogastronomica autunnale, nell’ottica di sviluppare una rete di relazioni e supporto con le molteplici realtà associative locali.

La partecipazione

L’Associazione Scuolaboriamo sostiene progetti a favore dei bambini e dei ragazzi del territorio e lo può fare grazie ai contributi ricevuti dalle amministrazioni comunali ma anche dalla partecipazione e dal sostegno dei genitori. Sono già oltre 330 i genitori iscritti, in aumento rispetto allo scorso anno, ma è ancora aperta la campagna tesseramento per l’anno 2019/2020: per aderire è sufficiente contattare l’associazione via email (info@scuolaboriamo.it) oppure prendendo contatti con i membri del direttivo.

Comunicazione e promozione

Con il rinnovo del consiglio direttivo e l’arrivo di nuove forze saranno sviluppate nuove modalità comunicative al fine di diffondere maggiormente le attività organizzate e ampliare la partecipazione. Oltre al sito internet (www.scuolaboriamo.it) e alla pagina facebook (Scuolaboriamo) saranno attivati nuovi canali i cui dettagli saranno resi noti a breve.