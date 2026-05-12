Bioblitz 2026 tra Garlate e il Monte Barro con escursioni gratuite guidate

Il 16 al 17 maggio escursioni gratuite tra Galbiate, Garlate, Civate e Malgrate con esperti di botanica e ornitologia

GARLATE – Torna al Parco Monte Barro il “Bioblitz Lombardia”, l’iniziativa regionale dedicata alla citizen science che coinvolge cittadini e appassionati nella raccolta di dati sulla biodiversità. L’appuntamento è in programma da venerdì 15 (giorno dedicato alle scuole) a domenica 17 maggio con tre giornate di escursioni gratuite tra sentieri, laghi e aree naturalistiche del territorio lecchese.

Promosso dal sistema delle aree protette lombarde con il contributo di Regione Lombardia, il progetto punta a trasformare adulti e bambini in “scienziati per un giorno”, chiamati a documentare flora e fauna presenti nel Parco attraverso l’utilizzo dell’app gratuita iNaturalist.

Per partecipare attivamente sarà sufficiente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, aderire al progetto “Bioblitz Lombardia 2026” e caricare fotografie delle specie incontrate durante le escursioni. “Non è necessario essere esperti conoscitori delle specie” spiegano gli organizzatori. “L’app suggerisce l’identificazione e, sul campo, saranno sempre presenti tecnici preparati, pronti a rispondere a ogni dubbio”.

L’iniziativa resterà comunque aperta anche a chi preferirà non utilizzare strumenti digitali: i rilievi naturalistici verranno infatti effettuati anche dagli esperti presenti durante le attività.

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio alle 9.45 con una passeggiata tra il Lago di Garlate e il Parco, con ritrovo al parcheggio del lago in via Statale a Garlate. Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio invece all’esplorazione dell’area del Roccolo di Costa Perla, a Galbiate, con ritrovo alla sbarra d’accesso della strada per il Roccolo.

Domenica 17 maggio alle 9 è prevista un’escursione ornitologica sul lungo Adda tra Galbiate e Malgrate, con partenza dal parcheggio “Lecco Outdoor”. Alle 9.45 prenderà invece il via l’escursione ai Piani di Barra con ritrovo al Cappello dell’Alpino di Galbiate. Gli organizzatori segnalano che la strada per l’Eremo resterà chiusa: sarà comunque disponibile una navetta gratuita in partenza dall’autostazione di Galbiate.

Nel pomeriggio conclusivo, alle 14.30, il programma si sposterà a Civate per una passeggiata nel PLIS San Pietro a Monte lungo la mulattiera che conduce all’Abbazia, con ritrovo fissato davanti al Municipio.

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione tramite e-mail all’indirizzo educazione@eliante.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Parco Monte Barro.