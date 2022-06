Carabinieri. Leonardo Casella nuovo comandante della stazione di Olginate

Già vice comandante presso la stazione di Brivio

Sostituisce il luogotenente Luca Bianchini trasferito in Sardegna

OLGINATE – Il Maresciallo Capo Leonardo Casella ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Olginate. 42 anni, nato a Giarre (CT), sposato con 2 figli, laureato nel 2007 in Scienze Organizzative, Gestionali e Relazioni Internazionali e in Scienze Politiche (2011), ha intrapreso la carriera militare nell’anno 2000 come Ufficiale di complemento nell’esercito dove è stato tra l’altro impiegato all’estero, tra il 2002 e 2003, nella missione Nato di peacekeeping in Kosovo nell’ambito di risoluzione Onu, come Comandante di unità.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2009, dal 2011 ha svolto servizio presso il Comando Stazione di Brivio in qualità vice comandante. L’ispettore sostituisce il luogotenente Luca Bianchini trasferito al comando della Stazione di Paulilatino (OR).