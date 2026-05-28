“Colti-vi-viamo”, a Garlate la festa finale degli orti didattici tra natura, sostenibilità e creatività

Coinvolte tutte le classi della primaria “A. Frank” e dell’infanzia “Collodi” nel progetto promosso dal Comune insieme a PASO Cooperativa Sociale

Laboratori, ecosistemi, riciclo e coltivazioni protagonisti della mattinata conclusiva trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto

GARLATE – Una mattinata tra orti didattici, laboratori e attività all’aria aperta per raccontare un anno di lavoro dedicato alla sostenibilità e alla scoperta della natura. Si è svolta ieri, martedì 26 maggio, nel giardino della scuola primaria “A. Frank” e della scuola dell’infanzia “Collodi” di Garlate la festa finale di “Colti-vi-viamo”, il progetto promosso e finanziato dal Comune di Garlate per il secondo anno consecutivo.

L’iniziativa, sviluppata insieme a PASO Società Cooperativa Sociale, ha coinvolto tutte le classi della primaria e dell’infanzia in un percorso iniziato nell’ottobre 2025 e dedicato alla coltivazione degli orti didattici, all’educazione ambientale e alla sostenibilità.

Ogni gruppo aveva a disposizione alcuni cassoni coltivabili nei quali bambini e insegnanti hanno seminato e curato erbe aromatiche, cipollotti, piselli, ravanelli, bieta e lattuga, seguendo nel corso dei mesi la crescita delle piante. Accanto al lavoro pratico negli orti, il progetto ha proposto anche laboratori esperienziali, letture e approfondimenti collegati alle attività scolastiche delle diverse classi.

Durante la festa conclusiva il giardino della scuola si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto. I bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno presentato alle altre classi cartelloni, giochi, esperimenti, disegni e racconti realizzati durante l’anno.

Tra i temi affrontati anche il riciclo, il ciclo dell’acqua, gli ecosistemi, il bug hotel per gli insetti, i tempi di degradazione dei rifiuti e la progettazione della “scuola del futuro”, immaginata dai bambini come uno spazio sempre più sostenibile e attento all’ambiente. Spazio inoltre ad attività creative dedicate ai colori naturali e alla realizzazione di pennelli con materiali vegetali.

Per PASO erano presenti il presidente Raffaele Pirovano, Silvia Decio, coordinatrice dei servizi educativi della cooperativa, e Anna Gritti, educatrice specializzata nelle tematiche ambientali e orticole, che ha accompagnato i bambini nella presentazione delle attività svolte.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche il sindaco Giuseppe Conti e l’assessore Pierangela Maggi. Il primo cittadino ha ricordato ai bambini “come da qualcosa di apparentemente inanimato come il terreno possa nascere la vita”, sottolineando inoltre l’importanza di educare le nuove generazioni a un rapporto più consapevole con l’ambiente e con il mondo agricolo.

L’assessore Maggi ha invece ringraziato i volontari che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e ha donato alla scuola alcuni libri dedicati ai temi affrontati durante il percorso.

La festa si è conclusa con una merenda condivisa e con un momento simbolico particolarmente apprezzato dai bambini, che hanno assaggiato direttamente alcune foglie di lattuga appena raccolte dagli orti scolastici, mentre le insegnanti raccoglievano le verdure ormai mature, chiudendo così un’esperienza che ha unito apprendimento, manualità e attenzione all’ambiente.