Coltivare la legalità: a Olginate tre appuntamenti di formazione e sensibilizzazione civica

Al via un ciclo promosso dal Comune di Olginate e da Avviso Pubblico

Incontri dedicati ai temi della giustizia, della legalità e della trasparenza

OLGINATE – Al via un ciclo di incontri promosso dal Comune di Olginate e da Avviso Pubblico (Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione) dedicato ai temi della giustizia, della legalità e della trasparenza.

Venerdì 13 novembre alle ore 20.30: incontro incentrato sulla memoria e l’educazione civica con la testimonianza di Lorenzo Sanua, figlio di Pietro Sanua (ucciso dalla ‘ndrangheta il 4 febbraio 1995). Modera Paolo Lanfranchi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico e Sindaco di Dolzago. L’evento si terrà presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.

Giovedì 10 dicembre alle ore 20.30: presentazione della graphic novel di Avviso Pubblico dal titolo “Scelte. Femminile plurale. Storie di impegno e di passione civile”, alla presenza dell’autrice Valeria Scafetta. Modera Roberta Palladino, consigliera del Comune di Dolzago. L’appuntamento è in programma nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.

Martedì 15 dicembre dalle 11 alle 13: corso di formazione dedicato esclusivamente ad amministratori, funzionari e dipendenti pubblici: incontro di approfondimento intitolato “Appalti pubblici e contrasto alle infiltrazioni mafiose: strumenti di prevenzione e tutela della Pubblica Amministrazione”. Intervengono l’ingegnere Luca Bertoni e (in collegamento online) Pierdanilo Melandro, Direttore del Dipartimento Gare, Acquisti, Contratti pubblici e PNRR di PagoPA. L’incontro si svolgerà nella Sala consiliare del municipio di Olginate.