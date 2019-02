Nuova proposta dell’associazione Olginate del fare per lunedì 25 febbraio

Nell’aula magna delle scuole medie un seminario gratuito sulla “comunicazione efficace”

OLGINATE – L’associazione Olginate del fare, con il patrocinio del comune, organizza un seminario gratuito aperto a tutti.

L’appuntamento è lunedì 25 febbraio con una serata dedicata alla “comunicazione efficace”.

“Spesso parliamo ma non siamo recepiti, oppure non conosciamo quella comunicazione non verbale che, in silenzio, ci dice più di 1000 parole. Essere in empatia col nostro interlocutore (sia esso cliente, insegnante, collega, dipendente, direttore o anche amico, cittadino, elettore) è, oggi più che mai, di grande importanza. Ma siamo sicuri di comunicare realmente il messaggio che vogliamo far passare?”

La serata è in programma lunedì 25 febbraio nell’aula magna delle scuole medie di Olginate (via Redaelli, 16) alle ore 21.