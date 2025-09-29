Comunità Montana. Approvati provvedimenti per scuola, cultura, turismo e protezione civile

Riunione della Giunta Esecutiva il 25 settembre scorso

La prof.ssa Anna Bruna Frigerio è stata nominata referente per le attività didattiche

GALBIATE – Si è svolta presso la sede di Villa Ronchetti a Galbiate la riunione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, presieduta da Antonio Rusconi. La seduta ha affrontato temi di particolare rilevanza per l’ente e per il territorio, con l’approvazione di provvedimenti significativi.

In accordo con il Coordinatore scientifico del Giardino, con sede a Calolziocorte, la Prof.ssa Anna Bruna Frigerio è stata nominata referente per le attività didattiche. L’incarico, che prevede esclusivamente un rimborso spese, mira a rafforzare la qualità scientifica delle iniziative. È inoltre in fase di approvazione il catalogo delle attività didattiche rivolte alle scuole per l’anno scolastico 2025/2026, in linea con gli impegni assunti nel progetto sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

È stato approvato il programma del corso, che accompagnerà i partecipanti in un affascinante percorso alla scoperta delle erbe spontanee: dal riconoscimento delle specie alle caratteristiche botaniche, fino alle proprietà officinali e agli utilizzi in cucina. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

È stato concesso il patrocinio e avviata la collaborazione con il Comune di Valmadrera per l’organizzazione di una rassegna culturale che unisce i temi della montagna, della cultura e dello spirito olimpico. Un’iniziativa che valorizza il legame tra territorio, identità culturale e valori sportivi, in continuità con le attività promosse dalla Comunità Montana.

Su proposta dell’Assessore al Turismo Riccardo Fasoli è stato approvato lo schema di convenzione con Stefania Manzoni per l’apertura al pubblico del fabbricato rurale situato in località Alpe Muscera. L’accordo mira a sviluppare nuove attività turistiche destagionalizzate ai Piani Resinelli, con una forte valenza educativa e ambientale, anche grazie alla collaborazione con l’azienda agricola confinante.

L’Assessore Bruno Bussola ha presentato e ottenuto l’approvazione del verbale relativo all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile, specializzato in antincendio boschivo, a seguito della riunione del 18 settembre.

Approvazione dei documenti relativi ad appalti e incentivi tecnici. Sono stati approvati: il Disciplinare interno per la definizione delle fasce di importo degli appalti sottosoglia, finalizzato alla rotazione e alle modalità di stipula contrattuale (artt. 49 e 18 – D.Lgs. 36/2023, integrato dal D.Lgs. 209/2024); il Regolamento per la disciplina e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 – D.Lgs. 36/2023).