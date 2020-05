Concluso il periodo di alto rischio incendi boschivi. Si può bruciare sterpaglie

Attività da svolgersi con cautela e nel rispetto di precise condizioni

L’assessore Simona Scola della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino: “Ringrazio i responsabili e i Volontari antincendio boschivo per l’impegno profuso”

SALA AL BARRO – La Regione Lombardia ha dichiarato concluso il periodo ad alto rischio incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 29 Aprile, pertanto sarà possibile bruciare sterpaglie nel rispetto di precise condizioni.

A ricordarlo è la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino che fa sapere: “è ammessa l’accensione di fuochi per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali e agricole con le seguenti condizioni:

L’accensione di fuochi non può mai avvenire in giornate ventose.

I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.

La combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno;

Le ceneri derivanti dalla bruciatura delle masse vegetali devono essere riutilizzate in loco (distribuite sul terreno) come concimanti o ammendanti.

Non è ammessa la bruciatura dei prati non sfalciati e dei pascoli non utilizzati (debbio).

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana.

Si raccomanda in ogni caso di provvedere ogni cautela al fine di prevenire l’eventuale sviluppo incontrollato delle fiamme”.

La Comunità Montana ricorda inoltre “l’importanza di tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi che possono essere adottati con regolarità tutto l’anno, con particolare riguardo allo sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva infestante nelle aree pubbliche e in quelle private, lungo le strade e in prossimità di boschi e coltivi”.

Al riguardo l’assessore Simone Scola dichiara: “Al termine del periodo di alto rischio di incendi boschivi mi preme ringraziare, a nome della Giunta Esecutiva della Comunità Montana e di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali che ne fanno parte, i responsabili e i Volontari antincendio boschivo per l’impegno profuso nelle attività di prevenzione, per aver assicurato la continua disponibilità negli interventi di lotta attiva e per aver collaborato nelle impegnative ma necessarie attività di formazione. Grazie alla loro dedizione e professionalità è stato possibile, per la Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino, affrontare prontamente e con efficacia gli incendi boschivi sviluppatisi nella stagione appena conclusa. Si ringraziano inoltre il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Gruppo Carabinieri Forestali e tutte le Forze dell’Ordine nonché le Amministrazioni Comunali per la stretta e puntuale collaborazione dimostrata”.