Ripristinare una popolazione di nutrie compatibile col territorio e evitare il proliferare degli animali

Abbattimento in carico alla Provincia del 70% delle nutrie presenti e sterilizzazione del restante 30% in carico al comune

PESCATE – Il Piano d’azione dell’amministrazione comunale di Pescate per il contenimento delle nutrie sulle sponde del lago è stato inviato in Provincia la scorsa settimana per le valutazioni di competenza. “Il piano prevede l’abbattimento in carico della Provincia del 70% delle nutrie attualmente presenti e la sterilizzazione del restante 30% in carico al comune di Pescate tramite una convenzione che è stata approvata nella giunta comunale di ieri con un’associazione del milanese che si prenderà carico gratuitamente dell’operazione con oneri non da poco visto che ogni sterilizzazione ha un costo di circa sessanta euro” ha spiegato il sindaco Dante De Capitani.

La gratuità è dovuta al fatto che si tratta di un progetto pilota sperimentale a carico dei soggetti proponenti. Il progetto avrà la durata di tre anni con inizio nel 2022: “Si agirà quindi su doppi fronti, l’abbattimento dei capi invasivi secondo le regole già stabilite dalla Regione in modo da ripristinare una popolazione di nutrie compatibile col territorio e la sterilizzazione al fine di evitare il proliferare degli animali in futuro” conclude il sindaco.