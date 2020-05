Coronavirus, genitori e lavoro: il comune di Olginate lancia un sondaggio

Un supporto alle famiglie da giugno a settembre

“Stiamo ragionando su un programma di iniziative per i più giovani”

OLGINATE – L’aveva annunciato nei giorni scorsi e oggi l’amministrazione di Olginate continua il percorso che ha come tema centrale la conciliazione famiglia-lavoro al tempo del coronavirus: come andare incontro ai genitori che lavorano nella gestione dei figli? L’amministrazione Passoni sta cercando di mettere in campo alcune soluzioni.

“In questo periodo di emergenza, nell’avvicinarsi del periodo estivo e con il ritorno alle attività lavorative, coscienti delle difficoltà che la situazione di incertezza porterà nella gestione dei figli – ha detto il sindaco Marco Passoni – il Comune di Olginate sta ragionando sulle possibilità di offrire alle famiglie del paese, in collaborazione con le varie associazioni, un programma di iniziative che riguardino la gestione dei più giovani nel periodo da giugno a settembre”.

Proprio in quest’ottica il comune ha lanciato ai cittadini un sondaggio di raccolta dati che permetterà di avere un’idea del bacino di utenza per un’offerta che vada a coprire le esigenze delle varie fasce di età: “L’indagine è anonima e serve per dimensionare la richiesta che andremo ad analizzare”.

