Un corso di arte dedicato ad alcuni degli artisti più controversi dal Novecento ad oggi

Le iscrizioni (via mail o telefonando in biblioteca) devono pervenire entro l’8 febbraio 2019

VALGREGHENTINO – La biblioteca e il comune di Valgreghentino propongono un corso di arte dedicato ad alcuni degli artisti più controversi dal Novecento ad oggi: Jackson Pollock, Andy Warhol e Banksy.

ANDY WARHOL – Mercoledì 13 Febbraio

A fine corso visita alla mostra

Lezione & laboratorio

Mercoledì 13 Marzo (lezione)

Mercoledì 20 Marzo (film)

visione del film “Pollock”

Le lezioni (e il film) si terranno in biblioteca alle ore 20.45. Per partecipare al corso di arte è richiesto un contributo di 10 euro: le iscrizioni, via mail o telefonando in biblioteca, devono pervenire entro l’8 febbraio 2019.

Per informazioni sul corso di arte: biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it – 0341604079.