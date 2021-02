Un video per sensibilizzare tutti alla cura del paese

Cittadinanza attiva, tutti possono unirsi al gruppo di volontari

VALGREGHENTINO – Due eroi per una missione speciale: sono Bianca e nonno Costantino, che ogni giorno tengono Valgreghentino pulita… e bella! Dal comune di Valgreghentino un piccolo video che è anche un bell’esempio di come tutti i cittadini, con uno sforzo minimo, possono contribuire per il bene del proprio paese.

“Con piccoli gesti ci insegnano ad avere cura del luogo in cui viviamo… un bellissimo esempio di Cittadinanza Attiva – hanno detto dal comune di Valgreghentino -. Grazie anche a tutti i volontari di #CuriAMOValgre, il gruppo di cittadinanza attiva, per il prezioso e costante lavoro di #volontariatocivico”.

Tutti possono unirsi al gruppo di volontari di CuriAmo Valgre. Essere volontario di Cittadinanza Attiva significa dedicare parte del proprio tempo al territorio in cui si abita a renderlo più bello per tutta la comunità.