Da Olginate al debutto in televisione, la cantante Melyssa protagonista

Melissa Costa, 26 anni, con un amore per la musica più forte di tutto

Dopo l’apparizione nella trasmissione “…E viva il Videbox” di Rai 2, stasera sarà a Striscia la Notizia

OLGINATE – Occhi brillanti e sorriso dolce sono il suo biglietto da visita, sprigiona gioia e sicurezza appena incomincia il racconto della sua vita nella musica. Melissa Costa, in arte Melyssa, olginatese di 26 anni, una laurea in Economia Aziendale indirizzo commercio estero, studia canto e recitazione da quando era bambina. Nulla è lasciato al caso, nulla è improvvisato.

Dietro la dimostrazione del suo talento in molteplici esibizioni di spettacolo di vario genere, c’è determinazione, costanza, passione, disciplina, impegno, voglia di fare e un sogno grande da realizzare. Il cammino non è stato sempre facile, non sono mancati gli ostacoli e le delusioni, ma l’amore per la musica è stato più forte di tutto.

Il suo percorso artistico si è costruito in anni di spettacoli a teatro in veste di cantante, attrice, presentatrice e performer di musical, oltre che come intrattenitrice musicale in locali del territorio riscontrando sempre un grande successo oltre che l’amore e l’apprezzamento da parte del pubblico.

Si forma anche attraverso esperienze in ambienti artistici importanti, come il grande parco di Natale “A Christmas Magic” organizzato da Vivo Concerti che si è tenuto da dicembre 2023 a gennaio 2024 presso l’Allianz Mico di Milano, dove ha prestato la sua immagine come performer e animatrice.

Ora è arrivato anche il debutto in televisione. La prima apparizione è stata lo scorso 26 aprile su Rai2 nella trasmissione “…E viva il Videbox” in cui si è esibita con l’interpretazione dei brani “Una poesia anche per te” di Elisa e “Don’t start now” di Dua Lipa. Ma non finisce qui. Sabato 11 maggio, Melyssa andrà in onda a “Striscia la Notizia” in occasione dell’iniziativa “Strix Factor” con la sua interpretazione di un brano tratto da Sanremo 2024. La sua esibizione verrà trasmessa a inizio puntata, subito dopo il TG5, alle ore 20.30 su Canale 5.

Piccoli spazi ma in onda su Tv nazionali che riempiono di soddisfazione e rappresentano un trampolino per continuare a fare sempre meglio. Per l’estate 2024 è prevista l’uscita del suo primo brano inedito e altri progetti importanti si stanno concretizzando, a dimostrazione che il lavoro sodo ripaga sempre.

“Il caso non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità. Ringrazio tutti coloro che ho incontrato nel mio cammino di crescita musicale e che hanno contribuito a fare di me l’artista che sono oggi. Ognuno ha lasciato un’impronta importante che non sarà dimenticata”.

E’ possibile trovare Melyssa sui suoi canali social come @melyssa_music.