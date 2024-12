Dopo i lavori all’acquedotto al via i lavori di ripristino degli asfalti

A Olginate e Valgreghentino

I lavori dovrebbero terminare entro gennaio 2025

OLGINATE – Sono iniziate le opere di ripristino degli asfalti in via Diligenza e via Postale, a seguito dei lavori di rifacimento della rete di acquedotto eseguiti da Lario Reti Holding nei comuni di Olginate e Valgreghentino.

I lavori erano stati avviati nell’ottobre 2022 con l’obiettivo di riqualificare la rete idrica della zona. L’intervento si era concentrato esclusivamente sulla sostituzione delle tubazioni esistenti, senza la necessità di posare nuove parti di rete, garantendo così un miglioramento complessivo delle infrastrutture idriche.

Il progetto, che ha interessato le vie Postale Vecchia e Diligenza, è stato finanziato integralmente dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR.

Una prima fase di ripristino del manto stradale è stata completata tra la primavera e l’estate 2024, coinvolgendo le vie Ronco Praderigo, Promessi Sposi, Diligenza e Postale Vecchia nel comune di Olginate, oltre a via Kennedy a Valgreghentino, dopo un periodo di assestamento del fondo stradale.

Questa settimana, con le opere di ripristino definitive per via Diligenza e via Postale e dal valore complessivo di 250.000 euro, che termineranno entro gennaio 2025, si avvia alla conclusione il progetto per i due comuni di Olginate e Valgreghentino.