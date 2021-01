Due gattini sono rimasti senza casa per il covid, da Olginate un appello

La loro padrona è morta a causa del coronavirus

“Due pappagalli e un cane sono stati adottati, ora mancano i due gatti”

OLGINATE – Il covid, purtroppo, ha colpito in maniera indiretta anche gli animali. Da Olginate arriva una storia di solidarietà e di amore proprio verso gli animali. Dopo la morte di una signora a causa del coronavirus un cane, due pappagalli e due gatti sono rimasti senza una casa.

Deborah Pasetti, olginatese, venuta a conoscenza della situazione ha dato una casa a una vecchia cagnolona: “Gli animali rischiavano di essere trasferiti in canile e in gattile – racconta -. La signora di Milano aveva accolto in casa sua degli animali ‘trovatelli’ per dar loro una famiglia, ma purtroppo dopo la sua scomparsa a causa del covid non è stato possibile trovare un’altra sistemazione. La badante della signora, sapendo quanto li amasse, si è attivata per evitare che finissero in canile. I due pappagallini hanno trovato casa subito, la cagnolona anziana l’ho adottata io a Olginate, mancano i due gatti: loro non hanno ancora trovato casa”.

Momentaneamente sono ospiti presso una volontaria, ma è una situazione provvisoria: “Se c’è qualcuno che volesse dar loro una casa può telefonare alla volontaria Ileana 347 8642617”.