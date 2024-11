Valgreghentino, lavori per l’efficientamento e potenziamento dell’acquedotto

Gli interventi di Lario Reti Holding si svolgeranno nella frazione di Villa San Carlo

Il progetto migliorerà la distribuzione dell’acqua e ridurrà le perdite idriche

VALGREGHENTINO – Hanno preso il via i lavori della società Lario Reti Holding per l’efficientamento e il potenziamento della rete di distribuzione dell’acquedotto nel comune di Valgreghentino, in località Villa San Carlo.

Il progetto, del valore complessivo di 250 mila euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR per la ricerca e riduzione delle perdite idriche nella Provincia di Lecco e rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento della gestione delle risorse idriche nel territorio.

“Gli interventi, che interesseranno oltre 800 metri complessivi di rete tra via Kennedy (S.P. 57), via San Carlo e via Promessi Sposi, mirano a ottimizzare la gestione della risorsa idrica. Ciò avverrà mediante la sostituzione delle condotte deteriorate con nuove tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD), garantendo così una maggiore durata e affidabilità nel tempo” spiegano da Lario Reti Holding.

Nel dettaglio, a partire dal serbatoio di Villa S. Carlo, è prevista la realizzazione di un nuovo tratto di tubazione in direzione del confine con il comune di Olginate, che sarà collegato alla condotta recentemente sostituita in via Postale Vecchia. Inoltre, è previsto il posizionamento di una nuova tubazione lungo via San Carlo fino all’incrocio con via Tavola, e infine la posa di un ulteriore tratto di adduzione lungo via San Carlo, verso il serbatoio “Borneda”.

La società sottolinea, riguardo alle camerette interrate: “La realizzazione di queste strutture per la riduzione della pressione consentirà una gestione ottimale della pressione nelle reti di distribuzione, prevenendo danni alle infrastrutture e migliorando la qualità del servizio per gli utenti”.

La realizzazione del progetto sarà articolata in più fasi, definite in base alla priorità degli interventi, per garantire il rispetto delle tempistiche e minimizzare l’impatto sui cittadini. In questo modo, si favorirà un avanzamento regolare e coordinato dei lavori, riducendo al minimo i disagi per i residenti e le attività locali.

Infine, le opere saranno completate entro i primi mesi del 2025 e tutti gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali del territorio.