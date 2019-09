FestOratorio Olginate, la fiaccola in partenza dal santuario di Tirano

La fiaccola in partenza dal santuario di Tirano

Domani, con l’arrivo a Olginate, si aprirà la FestOratorio 2019

OLGINATE – Come da tradizione è in partenza dal Santuario di Titano la fiaccola che verrà portata dal gruppo degli animatori dell’oratorio di Olginate e che domani, sabato 7 settembre, con l’arrivo in paese alle 17.30 darà il via alla festa dell’oratorio 2019.

La luce proveniente da Tirano servirà per accendere il cero posizionato nella chiesa parrocchiale di Olginate. L’evento, organizzato con il patrocinio del comune, si svolgerà dal 7 al 29 settembre alternando momenti ludici e di preghiera. Sempre domani, dopo la Santa Messa alle 18, ci sarà l’apertura della cucina e il Color Party con Dj.

IL CALENDARIO DI FESTORATORIO