Fiumi Sicuri: a Galbiate cittadini e volontari uniti per la prevenzione

L’incontro aperto alla cittadinanza è servito per diffondere buone pratiche di prevenzione

GALBIATE – Diffondere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete per la sicurezza del territorio: questo l’obiettivo della serata divulgativa sul progetto Fiumi Sicuri, organizzata dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Galbiate e dal gruppo comunale di Protezione Civile. L’incontro, che si è svolto ieri sera, ha visto la partecipazione di cittadini e volontari, impegnati in un confronto sulle strategie per ridurre il rischio di alluvioni, esondazioni e dissesto idrogeologico.

Un ruolo di primo piano è stato svolto dai giovani del Servizio Civile Universale, coinvolti nel progetto Protezione civile: le nuove sfide della pianificazione attraverso la cooperazione della cittadinanza. Attivi presso la Provincia di Lecco, il Parco Monte Barro e i Comuni di Pasturo e Primaluna, i volontari hanno ribadito il valore del loro impegno per la tutela ambientale, unendo formazione e azione concreta sul territorio.

Il progetto Fiumi Sicuri, promosso su scala provinciale, prevede finanziamenti ai Comuni per la manutenzione preventiva di fiumi e torrenti, con interventi mirati a ridurre il rischio di esondazioni e frane. Un’iniziativa che punta non solo a migliorare la sicurezza idraulica, ma anche a coinvolgere attivamente la cittadinanza nella protezione dell’ambiente.

La serata ha rappresentato un’occasione per rafforzare la consapevolezza collettiva: la difesa del territorio passa attraverso la prevenzione e l’impegno condiviso tra istituzioni, volontari e cittadini.