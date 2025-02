Galbiate. Abbattuti i tigli in Via Lecco: “Pericolosi per la pubblica incolumità”

L’operazione lungo la strada provinciale è costata 3 mila euro

“Un ostacolo anche per passeggini e carrozzine”. Una volta ultimato il taglio, rifatto anche il marciapiede

GALBIATE – Abbattuti in via definitiva i tigli di Via Lecco, situati a ridosso della sede stradale. Un intervento che, come si legge nella stessa relazione dell’agronomo, non poteva essere rimandato visti i possibili danni che, in caso di incidenti stradali, i quattro alberi potrebbero causare a persone e cose, senza contare i deterioramenti e le crepe che alcune delle piante stavano già provocando ad alcune strutture.

“Abbiamo proceduto con l’abbattimento, lasciando il tronco ad altezza di circa 1 metro al fine di non rappresentare pericolo per i pedoni che utilizzano il marciapiede”, spiega Piergiovanni Montanelli, sindaco di Galbiate.

Marciapiede che sarà rifatto (dall’autostazione all’imbocco di piazza Golfari) sostituendo i cordoli, allineando le quote e procedendo con la riasfaltatura. Nell’area verde potrebbero poi essere messe a dimora delle essenze arboree/arbustive.

Lo stato fitosanitario preoccupante delle piante ha spinto a prendere questa decisione: “A livello dell’apparato radicale hanno esaurito lo spazio a disposizione per uno sviluppo corretto – è quanto viene riportato dall’agronomo -. Anche il fusto, specialmente in una delle quattro, risulta martoriato, probabilmente per antichi incidenti. Facile è prevederne la caduta a seguito di eventi atmosferici particolarmente intensi, peraltro sempre più frequenti”.

I tronchi verranno completamente rimossi asportando con appositi macchinari le radici. Oltre la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, i tigli rappresentavano un vero e proprio ostacolo per le persone con disabilità (in carrozzina) e i genitori con i passeggini dei bimbi.

L’operazione di taglio dei tagli è costata circa 3 mila euro al Comune di Galbiate. “Soldi ben spesi per la sicurezza dei numerosi fruitori di Via Lecco e in particolare di quei soggetti fragili ed i bambini che più volte avevano segnalato la difficoltà di percorrere quel tratto di marciapiedi che collega l’ampio posteggio di piazza Golfari al centro del paese”, commenta Montanelli.

“Un sincero ringraziamento alla Provincia di Lecco che ha commissionato l’incarico all’agronomo e ha messo a disposizione i suoi cantonieri durante tutto lo svolgimento dei lavori. Un complimento anche al nostro ufficio tecnico ed ai nostri operai che percepita la pericolosità della situazione si sono tempestivamente attivati per la messa in sicurezza”, conclude il sindaco.