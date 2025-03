Galbiate. Al via i lavori di messa in sicurezza lungo la strada per San Michele

40 mila euro il valore dell’intervento

La strada è chiusa a fasce orarie, prestare attenzione

GALBIATE – Al via l’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa nella frazione di San Michele, a Galbiate, finanziato da un contributo del BIM per un costo complessivo di 40 mila euro.

“Un altro importante intervento a tutela del territorio e della sicurezza delle persone, priorità che la nostra amministrazione mette sempre al primo posto” il commento del sindaco Montanelli.

L’impresa Paroli di Primaluna ha disgaggiato circa 50 mc di roccia, di cui alcuni blocchi anche di più di 2 mc ciascuno che sono stati poi frantumati per poterli muovere. E’ stata poi ripulita la sede stradale e posati alla base della parete dei massi di grosse dimensioni per contenere il materiale minuto che potrebbe scendere dalla parete: “In quel punto – spiega il sindaco – la strada è stata leggermente allargata in modo da consentire il passaggio di due auto”.

“Entro qualche giorno continueremo – la ditta in subappalto Masdea di Ballabio – con la pulizia della parete da radici, ramaglie, arbusti vari e con la posa della rete in aderenza con i tiranti, ovvero barre lunghe 3 metri che entrando nella parete fissano la rete in sicurezza. Ringrazio il geologo Nicola Valsecchi che sovrintende i lavori e ha dato ulteriori indicazioni per i disgaggi seguendoli man mano venivano fatti”.

La strada è chiusa a fasce orarie, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 16.30 da lunedì a sabato.