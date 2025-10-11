Galbiate celebra i 100 anni di Padre Gianni Corti con mostre, cerimonie e commemorazioni

Iniziative culturali e religiose per celebrare il centenario della nascita e la mostra dedicata alla sua missione in Patagonia

“È fondamentale ricordare persone che hanno lasciato tracce indelebili nel territorio e nella comunità”

GALBIATE – I 100 anni dalla nascita di Padre Gianni Corti sono stati celebrati con l’avvio, ieri giovedì 9 ottobre, della rassegna di iniziative “Il fango, il vento e Padre Corti. Padre Gianni Corti: da Galbiate alla Patagonia a 100 anni dalla nascita”, promossa a Galbiate dal gruppo Amici di Padre Corti e dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

La funzione religiosa, celebrata da don Arnaldo Zuccotti nella Chiesa Parrocchiale di Galbiate, ha ricordato la nascita di Padre Corti e il suo straordinario cammino di fede, sempre sostenuto dall’amore della famiglia, che con coraggio lo lasciò partire per la lontana Patagonia con la promessa di compiere “cose grandi”.

Alla celebrazione hanno partecipato numerosi Amici di Padre Corti, molti cittadini di Galbiate, i familiari, la sorella Carla e le nipoti Maria, Roberto e Simona, e diverse autorità: S.E. Paolo Ponta, Prefetto di Lecco; Piergiovanni Montanelli, Sindaco di Galbiate; Antonio Rusconi, Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino; Davide Facondini, Presidente del Parco Monte Barro; e Gian Mario Fragomeli, Consigliere regionale.

La Comunità Montana ha accolto fin dall’inizio con entusiasmo la richiesta di supporto degli Amici di Padre Corti, perché, come sottolinea il Presidente Antonio Rusconi: “È fondamentale ricordare persone che, con la loro vita e il loro esempio, come Padre Gianni, hanno lasciato tracce indelebili nel territorio e nella comunità, rappresentando un patrimonio immateriale da preservare e valorizzare, soprattutto tra i giovani”.

Oggi, sabato 11 ottobre, a Galbiate si terranno due iniziative commemorative in onore di Padre Gianni Corti. Alle ore 16, in via Visconti 7, è prevista la posa della targa commemorativa sulla sua casa natale; alle 17, invece, la cerimonia si sposterà all’ossario della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, in Largo Indipendenza.

Sempre oggi avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Il fango, il vento e Padre Corti – Padre Gianni Corti: da Galbiate alla Patagonia a 100 anni dalla nascita”, che rimarrà aperta fino al 22 ottobre. L’ingresso per le persone a mobilità ridotta sarà accessibile da via C. Cantù. Info: comunitamontana.lc.it

Domani, domenica 12 ottobre, alle ore 10, si terrà una visita guidata alla mostra con il curatore Alberto Benini. Alle 11, sempre a Galbiate, sarà celebrata la Santa Messa solenne presso la Chiesa di S. Giovanni Evangelista, in Piazza Don Carlo Gnocchi 3.

Anche a Comodoro Rivadavia, in Patagonia, dove Padre Gianni Corti ha dedicato sessant’anni alla missione, sono giorni di festa. In quella terra lontana, che egli ha reso più accogliente costruendo scuole, mense, chiese, consultori e oratori, la comunità si stringe nel ricordo e nella gratitudine per il suo instancabile impegno e per la sua straordinaria testimonianza di fede.