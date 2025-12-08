Galbiate, gli ‘Zampognari della Brianza’ allietano gli ospiti di Villa Serena

Gli ospiti e i presenti hanno partecipato coralmente all’esecuzione dei tradizionali canti

GALBIATE – Alla RSA “Villa Serena” di Galbiate, invitati dalle educatrici Melissa Sesana ed Elena Tentori, con la collaborazione di Stefania, volontaria dell’Associazione Pensionate di Galbiate, ieri, domenica, sono giunti “Gli Zampognari della Brianza”, che con zampogna, ciaramella e voci hanno aperto la via all’attesa del Natale.

Gli ospiti e i presenti hanno partecipato coralmente all’esecuzione dei tradizionali canti, italiani e non, con occhi colmi di ricordi e commozione, grazie alla magia che solo la musica sa creare.

Scrisse Gianni Rodari ” Se comandasse lo zampognaro, che scende per il viale, sai cosa direbbe il giorno di Natale? “Voglio che in ogni casa, spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d’oro e d’argento” e ieri pomeriggio l’albero addobbato c’era e le stelle vibravano nell’aria.