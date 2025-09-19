Galbiate. Gruppo Intercomunale di Protezione Civile: eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Gruppo specializzato in antincendio boschivo, caratterizzato da un forte coinvolgimento dei volontari

Assessore Bussola: “Siamo soddisfatti per la grande partecipazione e per lo spirito di impegno che caratterizza questo gruppo”

GALBIATE – Presso l’Auditorium di Piazza Cesare Golfari a Galbiate si è tenuta l’assemblea dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, specializzato in antincendio boschivo, della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, durante la quale sono stati eletti il Consiglio Direttivo, il coordinatore operativo e il vice coordinatore operativo.

L’Assemblea è stata convocata dal Presidente della Comunità Montana, Antonio Rusconi, legale rappresentante del gruppo, presente in sala tramite l’Assessore Giovanni Bruno Bussola. Il Sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli, ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione, lodando il lavoro svolto dai volontari e dalla Comunità Montana.

Il gruppo conta 194 volontari iscritti all’albo, di cui 87 presenti in sala e 15 rappresentati tramite delega.

Il nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto all’unanimità ed è composto da 9 consiglieri: Paolo Agliati (squadra di Mandello del Lario), nominato Coordinatore Operativo; Angelo Pietta (squadra di Calolziocorte), eletto Vice Coordinatore Operativo; Cristian Arigoni (squadra di Carenno); Valentino Gerosa (squadra della Grignetta); Graziano Invernizzi (squadra cacciatori FIDC); Davide Montini (squadra Alpini Monte Medale); Irish Mozzanica (squadra di Abbadia Lariana); Marco Riva (squadra di Civate) e Roberto Riva (squadra di Galbiate).

I consiglieri vantano un solido e significativo bagaglio di esperienza in antincendio boschivo e Protezione Civile, rappresentando in modo efficace l’ambito di competenza antincendio della Comunità Montana, che include, tra gli altri, il territorio del Comune di Lecco.

Il Consiglio Direttivo avrà il compito di coordinare l’organizzazione del gruppo e di pianificare le attività da sottoporre all’Assemblea dei volontari e, successivamente, all’approvazione della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze.

“Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione e per lo spirito di impegno che caratterizza questo gruppo – ha dichiarato l’Assessore Bussola – La Comunità Montana intende mettere i volontari nelle migliori condizioni per svolgere al meglio le loro attività. Ringrazio, a nome dell’Amministrazione, tutti i volontari intervenuti e i membri del Direttivo per l’impegno assunto, augurando a tutti buon lavoro”.

Al termine dell’Assemblea, i tecnici del Servizio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana hanno condotto un aggiornamento formativo per gli Operatori AIB, in conformità con il Piano Regionale Antincendio Boschivo 2025.