Galbiate, il 5 giugno ‘Tutti a piedi!’ con la Giornata del Piedibus

La partenza è fissata alle ore 8 da due diversi punti di ritrovo del territorio

GALBIATE – Una mattinata all’insegna del movimento, della sostenibilità e della socialità per accompagnare i bambini a scuola in modo diverso dal solito. Il Comune di Galbiate, in collaborazione con i volontari e con l’Istituto Comprensivo di Galbiate, organizza per giovedì 5 giugno la “Giornata del Piedibus”, iniziativa rivolta agli alunni della scuola primaria e alle loro famiglie.

Con lo slogan “Tutti a piedi!”, l’evento invita bambini e genitori a partecipare a un percorso condiviso verso la scuola, promuovendo abitudini sane, autonomia e attenzione all’ambiente.

La partenza è fissata alle ore 8 da due diversi punti di ritrovo del paese: il parcheggio del cimitero di Galbiate e piazza Cesare Golfari. Da qui prenderanno il via i gruppi di partecipanti, accompagnati lungo il tragitto fino alla scuola.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per far conoscere più da vicino il funzionamento del Piedibus, il servizio di accompagnamento casa-scuola attivo durante l’anno scolastico grazie all’impegno di adulti volontari. Il sistema riproduce infatti il modello di un vero autobus, con itinerari, orari e fermate prestabilite, lungo le quali i bambini possono unirsi al gruppo nel punto per loro più comodo.

Il Piedibus presta servizio ogni giorno secondo il calendario scolastico e funziona con qualsiasi condizione meteo, offrendo ai più piccoli un modo sicuro e condiviso per raggiungere la scuola, favorendo al tempo stesso movimento, autonomia e relazioni tra coetanei. Per la giornata del 5 giugno tutti i bambini della scuola primaria, insieme ai loro genitori, sono invitati a partecipare all’iniziativa.