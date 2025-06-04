Galbiate. Teatro e musica: due percorsi di crescita per i bimbi del Don Milani

Con il Corpo Musicale di Galbiate i piccoli alunni si esibiranno nel concerto d’estate domenica 8 giugno

Stasera (mercoledì) in scena gli spettacoli teatrali frutto di una settimana full immersion insieme alla compagnia “Teatro del vento”

GALBIATE – Spettacoli teatrali e concerto d’estate: questi i risultati dei due progetti (uno teatrale, l’altro musicale) che i bambini della scuola Don Milani di Sala al Barro hanno portato avanti, insieme alle loro maestre, nel corso dell’anno scolastico.

Domenica 8 giugno a Villa Bertarelli, nel paese di Galbiate, i bambini di terza, quarta e quinta porteranno in scena il frutto del lavoro svolto durante il secondo quadrimestre seguendo un progetto musicale gratuito con il premiato Corpo Musicale di Galbiate (con cui già la scuola aveva collaborato in precedenza), insieme a cui si esibiranno durante il concerto d’estate che avrà inizio alle ore 18.

Per arrivare preparati al concerto i bambini, una volta alla settimana guidati dal maestro Davide Moneta, si sono messi in gioco con il canto, l’utilizzo del flauto dolce e, da quest’anno solo per le classi quinte, l’utilizzo di alcuni strumenti della banda: saxofono, clarinetto, flauto traverso, corno francese, euphonium, tromba, trombone, rullante.

“Finalità principali del progetto avvicinare i bambini alla musica, far conoscere loro alcuni strumenti musicali e sperimentarli direttamente. Oltre al percorso scolastico intrapreso dalle tre classi, il corpo musicale ha dato disponibilità per effettuare alcune lezioni gratuite su appuntamento per i bambini interessati, dando in prestito gli strumenti da portare a casa per esercitarsi. Quest’opportunità ha riscosso molto successo e ha fatto sì che i bambini potessero avvicinarsi ulteriormente al mondo della musica, incuriosirsi e appassionarsi”, riferiscono dalla scuola.

Altro fronte che ha visto impegnato il plesso di Sala al Barro è stato “One world: è tutto un solo mondo”, progetto che ha la finalità di sensibilizzare i bambini sull’importanza di preservare la natura e l’ambiente, prendendosi cura di ogni suo aspetto e cercando di limitare l’impatto antropico sul pianeta.

Durante l’anno si sono approfondite diverse tematiche durante le giornate dedicate alla tutela dell’ambiente: Giornata mondiale dell’educazione ambientale, dell’alimentazione, dell’albero, M’illumino di meno, Giornata dell’acqua e quella della Terra.

A conclusione del percorso si è svolto stasera (mercoledì) uno spettacolo teatrale che ha visto i bambini protagonisti, risultato di una settimana intensiva di teatro con la compagnia “Teatro del vento”. Per una settimana, dal 26 al 30 maggio, sono state sospese tutte le lezioni e le ore a scuola sono state dedicate all’allestimento delle scenografie, alla co-costruzione della sceneggiatura, all’improvvisazione. “I bambini si sono totalmente immersi in un mondo di finzione e recitazione in cui tutto sarebbe stato possibile”, raccontano dalla scuola.

Culmine di questa settimana “full immersion” gli spettacoli “La valigia di Galileo” interpretato dai bambini di prima e quarta, e “L’ultimo albero”, messo in scena dai bambini di terza e quinta.

“Attraverso il teatro, la recitazione e il divertimento i bambini hanno affrontato e trasmesso riflessioni importanti sul tema della sostenibilità e dell’impatto dell’uomo sull’ambiente”, concludono dal plesso.