L’iniziativa pensata dall’oratorio di Garlate

Festa del Papà a distanza… ma tutti insieme

GARLATE – Di sicuro sarà una domenica particolare quella che ci apprestiamo a vivere, soprattutto per i bambini. Distogliendo per un attimo lo sguardo dal coronavirus, domani è per sempre la Festa del Papà, San Giuseppe, patrono dell’oratorio di Garlate.

Ecco cosa si sono inventati a Garlate per festeggiare, a distanza ma tutti insieme, una giornata speciale. In che modo? Guardate qui sotto…