Garlate. Dalla Regione 290 mila euro per ampliare la pista di Bmx

Diventerà uno dei migliori impianti a livello regionale e nazionale

“Un grazie alla Regione e alla società sportiva Quota 20 Asd Garlate”

GARLATE – Regione Lombardia, con delibera di Giunta del 5 agosto scorso, ha stanziato 290.000 euro (90.000 euro nel 2021 e 200.000 nel 2022) per ammodernare e ampliare la pista Bmx di Garlate.

“E’ un fatto importante per il paese perché in questo modo si da continuità a quella politica di investimento per le strutture sportive che in questi anni è stato perseguita dal comune e da iniziative private, facendo così di Garlate un riferimento per lo sport – hanno detto dall’amministrazione -. Ed è naturalmente un fatto importantissimo per la società garlatese di Bmx, Quota 20 Asd Garlate, che dopo una crescita in qualità e quantità che ha portato decine di titoli regionali, nazionali e europei nella bacheca, diverse decine di ragazzi di tutte le età a gareggiare e ad avere anche un atleta classificato come di interesse olimpico della specialità, ora ha la possibilità di fare un altro passo in avanti molto evidente”.

Il progetto della società è di ampliare l’impianto, con due piste tecnicamente più adatte a sostenere gli allenamenti e le preparazioni, tanto che in questo modo l’impianto di Garlate diventerebbe uno dei migliori a livello regionale e nazionale: “Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno della società e dei suoi dirigenti che si sono dati parecchio da fare, hanno costruito un progetto convincente e lo hanno sostenuto in tutte le sedi. Il Comune di Garlate, che ringrazia la Regione e in particolare il consigliere Formenti che ha supportato l’iniziativa, si attiverà al più presto e secondo le direttive che verranno emanate per concretizzare questo progetto”.