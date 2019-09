Garlate. Importanti lavori di difesa idrogeologica

Nuova canalizzazione sulla strada per il Ronco

I lavori proseguiranno con il secondo lotto

GARLATE – Il comune di Garlate ha effettuato importanti lavori di difesa idrogeologica delle zone collinari.

“Si è conclusa la prima parte dei lavori per rafforzare la difesa idrogeologica dei terreni collinari a monte del centro paese, che serviranno anche per indirizzare parte dell’acqua proveniente dalle colline direttamente verso il torrente Orco, sgravando

così il sistema di canalizzazione che affluisce in piazza Pierius, che ha più volte evidenziato molte criticità, di parte dei volumi d’acqua che finora si indirizzavano ad esso” hanno fatto sapere dall’amministrazione.

E’ stata realizzata una nuova canalizzazione sulla strada per il Ronco con nuove pendenze rinnovando l’asfalto della strada stessa. I lavori proseguiranno con il secondo lotto, con la realizzazione di un ulteriore sghiaiatore più a valle, in modo da prevenire possibili

otturazione dei canali di scolo nell’area.