Garlate: le antiche corti aprono i portoni per la tradizionale festa

La Festa delle Corti è in programma il 7 e 8 settembre

L’evento ha l’obiettivo di valorizzare le radici, i misteri, la storia e le tradizioni di Garlate e del territorio

GARLATE – E’ in programma la 31^ Festa delle Corti, che si terrà il 7 e l’8 settembre e offrirà una ricca varietà di iniziative e novità. Sabato 7 settembre alle ore 18, si svolgerà l’inaugurazione della manifestazione con la partecipazione di autorità e associazioni.

Questa Festa, unica nella sua zona, trasforma per due giorni le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico, rilevando la loro bellezza spesso nascosta. L’evento ospita esposizioni, spettacoli ed attività per tutti i gusti, con l’obiettivo di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni di Garlate e del territorio.

La Festa delle Corti offre ben 36 punti di interesse. Accanto alle conferme più attese, come i famosi tortelli di Maria, la pigiatura dell’uva, l’allevamento del baco da seta, la corte del dialetto, il mercatino dei libri, il pozzo di S. Patrizio e i numerosi punti di ristoro, non mancheranno novità entusiasmanti, come l’esposizione di attrezzi agricoli, moto d’epoca e auto 500 storiche.

Le vie del paese quest’anno si animeranno dei personaggi di una volta (le filandiere, gli sposi, il postino, gli ubriachi, l’emigrante e il sciur Curaat) in spettacoli itineranti che faranno rivivere la vita quotidiana di un tempo. Anche le insegne in legno posizionate dove una volta c’erano negozi e laboratori artigianali (il calzolaio, il prestinaio, la bottega delle stoffe, l’osteria…) contribuiranno a ricreare l’atmosfera della Garlate di una volta. Infine, i vicoli saranno decorati con modi di dire in dialetto garlatese e il Museo della Seta aprirà le sue porte per proiettare i visitatori nel mondo dei nonni tra bachi, gelsi e macchinari tutt’oggi funzionanti.

Come sempre numerose le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio (oltre 30), tra cui Confcommercio Lecco, il Centro di Formazione Professionale Enaip Lecco, il Parco Monte Barro, il Parco Adda Nord, CCV Protezione Civile Lecco. ItLug Italian Lego Users Group Lecco, Tramm, Frammenti di Storia.

La domenica mattina prima dell’apertura della Festa sarà possibile effettuare visite guidate alle corti e al paese con due differenti proposte: il tour classico “Alla scoperta delle Corti” (ore 10, 10.15, 10.45, 11, 11.15) e il nuovo tour “Per corti e cortili lungo un filo di Seta” (ore 10.30). Prenotazione obbligatoria al questo sito

A conclusione della manifestazione, la domenica sera, si svolgerà il tradizionale spettacolo pirotecnico. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha messo in campo energia e entusiasmo per offrire ai visitatori attrazioni sempre nuove e di valore per valorizzare Garlate e la sua storia. Fondamentale, come sempre, la collaborazione delle associazioni, dei volontari e dei proprietari delle corti.

Gli organizzatori della Festa ringraziano anche all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia per il contributo concesso, alla Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino, al Parco Adda Nord, al Parco Monte Barro e alla Provincia di Lecco per il patrocinio, a Acinque e tutti gli sponsor per il sostegno.

Gli orari della Festa delle Corti sono i seguenti: sabato dalle ore 18 alle ore 24, domenica dalle ore 14 alle ore 22 con apertura punti di ristoro dalle ore 12.

Il programma completo è disponibile sul questo sito