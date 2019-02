Sul lago di Garlate una nuova postazione per il bike sharing

Posizionata nel nuovo tratto di pista nell’area di Pratogrande

GARLATE – In un ottica di previsione di una riqualificazione ad indirizzo sportivo e terziario dell’intera zona di via Puncia a Garlate, l’Amministrazione Comunale e la Società Pratogrande Srl hanno aggiunto un tassello importante riposizionando la rastrelliera delle biciclette BLUBIKE bike sharing, dalla località Ruminon, nel nuovo tratto di ciclabile realizzato nell’area di proprietà Pratogrande.

“Questa azione oltre che dare una maggiore visibilità, darà una maggiore fruibilità alla servizio” spiegano dal Comune di Garlate.

Il recente tratto di pista ciclabile, realizzato dalla società di Pratogrande nell’ambito del suo progetto Garlake, finanziato in parte da Regione Lombardia, verrà collegato, grazie ad una convenzione con il Comune di Garlate, con i lavori già appaltati, partendo dalla località Mac Donald/ Tigotà fino ad arrivare alla palestra comunale.

“La nuova posizione darà la possibilità, ai più, di apprezzare e utilizzare il servizio e grazie al contributo di Pratogrande, le biciclette saranno sorvegliate e manutenute – prosegue l’amministrazione comunale – A breve si potranno fare abbonamenti al Bike Shering direttamente alla reception di Pratogrande, utilizzando la stessa tessera che si usa per accedere al centro sportivo. Si rinnova ancora una volta la volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale, di continuare la positiva sinergia con i privati in particolare per la valorizzazione dei luoghi ambientalmente rilevanti e della pista ciclabile”.